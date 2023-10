Cartas al director de HERALDO: La inteligencia artificial, herramienta educativa

La inteligencia artificial, herramienta educativa

Respecto al uso de la inteligencia artificial (IA) en la educación, la Unesco hace "un llamamiento intrínseco a adoptar un enfoque en materia de IA centrado en el ser humano, que tenga como objetivo reorientar el debate para incluir la función de la IA en la lucha contra las desigualdades actuales en materia de acceso al saber, a la investigación y a la diversidad de las expresiones culturales".

En el Consenso de Pekín (mayo de 2019), se generó un documento que ofrece orientaciones para aprovechar el potencial de la IA para una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos, con un enfoque humanista. Se propone un marco de competencias en IA para los educandos, una guía sobre los principios éticos de la IA en la educación y un informe sobre el aprendizaje del mañana. Entre las ventajas para el profesorado, destacan: creación de itinerarios de trabajo, reducción de las cargas administrativas, creación de contenido inteligente, tutorización, atención a los alumnos con necesidades especiales, aconsejar a los alumnos acerca de sus perspectivas laborales. Pero es comprensible el recelo que ofrece esta herramienta ante casos como el de las niñas de Almendralejo, porque los poderes públicos ni se han molestado en fomentar la introducción de la IA en las etapas educativas secundarias, y tampoco han creado una pedagogía social de sus ventajas. La alfabetización del pasado hoy es el aprendizaje de estas nuevas herramientas. Se están creando nuevos puestos de trabajo relacionados con la IA, donde España ni está ni se la espera. Estamos restando oportunidades a nuestros jóvenes debido la pasividad de las instituciones públicas. No se están produciendo los beneficios de un Estado de bienestar en materia educativa.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

La estafa del aceite de oliva

Cuando se produjo la subida del precio del aceite de girasol, éramos conscientes de que fue debido a la guerra de Ucrania, principal productor. El aceite de oliva no se rige por las mismas normas. España es uno de los mayores productores y es vergonzoso que un ministro de Agricultura diga que se debe a la sequía. El aceite que ha duplicado su precio es producto de la pasada campaña y, por lo tanto, ya tenía un precio fijado según la producción que hubo el año pasado, y el agricultor cobró las aceitunas de acuerdo con el precio fijado el en la anterior campaña. La campaña de este año todavía no ha comenzado y han duplicado el precio del aceite que tienen en almacén los supermercados, distribuidoras, almazaras, cooperativas, etc., pagado al precio del año pasado, lo que ha provocado ganancias millonarias excepto a los agricultores, que recogieron el fruto y lo cobraron al precio pasado. La estafa ya se ha producido. Lo correcto sería esperar a acabar la presente campaña para así saber a qué precio deberá ir el aceite y, si hay que subirlo, pues se sube, como siempre así ha sido, no hacerlo en previsión al futuro y sobre un producto ya antes valorado. Lo chocante es que ni las asociaciones de consumidores ni los diferentes departamentos del Gobierno hayan puesto freno a este disparate.

Ángel Inglés Ruiz. ZARAGOZA

La gran hipoteca

Cuando nos hablan de hipotecas, nuestro primer pensamiento es hacia las hipotecas inmobiliarias, que nos generan una sensación negativa. Por otro lado, también se emplea este término en sentido figurado, como cuando hemos adquirido unas obligaciones que debemos de cumplir o como el precio que tenemos que pagar por una carencia. Sirva de ejemplo la frase "has hipotecado tu futuro por no estudiar". Una frase que se va a ver superada tras la implementación de la ley de educación Lomloe, más conocida como la Ley Celaá, en honor a la ministra que la alumbró. Una Ley que no obtuvo el acuerdo de los agentes sociales ni de los educativos y que entre otras lindezas suprime las definiciones en los temarios y relega los conocimientos a un segundo nivel. Circunstancias escandalosas, ya que privan de los ladrillos necesarios para que la mente opere y se desarrolle la inteligencia definida como el saber relacionar los diferentes conocimientos para razonar, entender, tomar decisiones con criterio y formarse una idea de la realidad. Me imagino las mentes de los alumnos sometidos a este escarnio como cajas vacías o jaulas de grillos, sin el anclaje de los conocimientos. Se acuñará una nueva frase que dirá: "Has hipotecado tu futuro aun estudiando". ¿Cómo es posible que un gobierno que se llama progresista y social se cargue para las siguientes generaciones el necesario ascensor social que aproveché en mi juventud?

Fernando Valdrés Allueva, ZARAGOZA

Aragoneses discriminados

Como votante en las últimas elecciones municipales y autonómicas del PP, leo con estupor que ese partido va a suprimir el impuesto de sucesiones solo a menores de 21 años. ¿Qué tienen todos los partidos contra los aragoneses? Hemos sido siempre ciudadanos de segunda y ahora vamos a ser de cuarta regional con respecto a otras comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Andalucía, Valencia, Murcia, Extremadura), tanto en el impuesto de sucesiones y donaciones como en el de patrimonio. Este último en otras comunidades se paga a partir de 700.000 €, en Aragón, a partir de 400000 €, y en otras directamente no se paga. En los años de gobierno del PSOE, grandes fortunas y empresas han llevado su domicilio fiscal de Aragón a otras comunidades con ventajas fiscales, Navarra, País Vasco, Madrid. Los aragoneses jubilados, que toda su vida han pagado sus impuestos y ahorraron para dejar algo a sus descendientes, y que tienen hijos, no de 21 años, sino de 30, con trabajos precarios, ahora son nuevamente discriminados. Para este viaje no necesitábamos alforjas. Reflexionen y piensen en sus electores. No pretendemos ser más que nadie, pero tampoco que se nos siga discriminando.

María Hidalgo. ZARAGOZA

Los perros y el deporte

Lo primero que quiero decir es que yo tengo perro. Pero en el Parque Grande hace unos meses teníamos los que hacemos deporte un lugar con elementos para hacer ejercicios mientras hacías deporte. Esa zona la pusieron en obras y quitaron los elementos y pensamos que lo iban a mejorar. La sorpresa fue que no solo no han hecho un lugar para los deportistas, sino que han hecho dos grandes zonas valladas para perros. Solo para ellos, ni una para nosotros. ¿De quién fue la idea? ¿De uno que tiene perro y no hace deporte? Algunos estamos indignados y más cuando vemos que la mayoría de los perros siguen fuera de las vallas, no en su lugar.

Manuel Manuel Rodríguez. ZARAGOZA

