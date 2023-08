Miedo a la naturaleza

Buena parte de la filmografía del director M. Night Shyamalan, con películas como ‘El sexto sentido’, ‘El bosque’ o ‘El incidente’, parte de fenómenos no sé si paranormales, pero sí poco normales y, sobre todo, de extraños sucesos en los que lo que siempre hemos llamado madre naturaleza juega un peligroso papel. La tierra que Shyamalan nos presenta siempre está rodeada de elementos inquietantes, cuando no terroríficos, de tal manera que en sus historias nos acercamos a ella con precaución, cuando no temor y hasta un cierto terror. Hasta que no sufrimos las altas temperaturas del verano pasado y, sobre todo, hasta que no asistimos a los pavorosos incendios que se producían en España y otras muchas partes del mundo, quizás no fuimos realmente conscientes de que la Naturaleza, con mayúsculas, comienza a respondernos con mucha agresividad a todos los agravios a los que la hemos sometido. Ahora mismo, sintiendo esos cuarenta o cuarenta y tantos grados que marcan los termómetros algunos días, aun pudiendo refugiarnos en el aire acondicionado los más afortunados, somos muchos los que comenzamos a pensar que no va a haber un mundo posible para las generaciones más jóvenes, que será imposible vivir en una atmósfera que no nos dé respiro. Menos aún a los habitantes de aquellas zonas que, como hace unos días Hawái, con decenas de muertos y una isla arrasada, o como ahora mismo Tenerife, ven cómo miles de sus kilómetros se convierten en cenizas. El cambio climático no es un invento ni una broma. Es una tragedia que hay que detener entre todos y ahora mismo.