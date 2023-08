Este año sí

Fe ciega’ se define como "creer algo sin razón alguna para creerlo", lo que practicamos los últimos años al iniciar cada temporada. Nos convencemos de que el Real Zaragoza puede ascender por su palmarés histórico, por representar a una gran ciudad, por contar con una afición muy numerosa, incansable y sobresaliente. Somos el Real Zaragoza y el único objetivo posible es el ascenso, pero en realidad "sin razón alguna para creerlo", porque sinceramente mirabas al equipo y sabías que venía una campaña más de travesía por el desierto, de mera supervivencia frente a la desaparición, que estuvo muy cerca en 2014.

Este verano, sin embargo, el Zaragoza se ha reforzado de forma potente y equilibrada y se presenta como uno de los grandes favoritos de la Segunda División, y el argumento no es la ilusión, que nunca nos falta a los zaragocistas, sino una valoración objetiva.

Nací en 1958 y hasta 2013 las escasas veces en que el Real Zaragoza descendió (4) volvió al año siguiente a Primera División. Mi madre me contaba que ella lo había visto jugar en Tercera, pero mi generación disfrutó por ejemplo 24 temporadas consecutivas en la élite, aparte de celebrar 9 grandes títulos. Ahora los niños de Primaria e incluso los chavales de ESO no lo recuerdan en Primera. Es verdad que en esta década hemos disputado 3 veces el ‘play-off’ de ascenso sin éxito, pero también que 5 ligas hemos terminado en la segunda mitad de la segunda división.

En un torneo de 42 jornadas, lo de menos es haber comenzado ganando a un filial, pero el pasado sábado confirmamos que el Real Zaragoza tiene una plantilla muy completa para la categoría, con variados recursos, calidad y ambición. No cargamos con fichajes exóticos o inexplicables, sino que contamos con una adecuada mezcla de jóvenes y experimentados, de canteranos y de buenos profesionales, identificados con el club y con la meta del ascenso, esa palabra que dentro del club no pronuncian. Sin embargo, los aficionados sólo podemos pensar en volver ya donde siempre debimos estar, en que esta vez no es fe ciega, en que ‘este año sí’.