Las batallas de Feijóo

La respuesta, drástica y destemplada, de Sánchez a la carta de Núñez Feijóo, dice mucho y poco bueno, de las maneras del presidente en funciones del Gobierno.

Pero tampoco deja en buen lugar al líder del Partido Popular, que aparece como un ingenuo que iba casi mendigando al adversario que por caridad reconociese sus derechos. Y en todo caso deja muy claro que la batalla por la Moncloa, con esta composición del Congreso, Feijóo la tiene perdida. ¡Salvo milagro, que a veces los hay! Pero eso no significa que Feijóo no tenga que librar otros combates si es que quiere seguir siendo el primer dirigente del PP y mantener para el futuro sus expectativas presidenciales. En primer lugar tiene que intentar evitar que los socialistas y sus aliados controlen la Mesa del Congreso. Tampoco esto será fácil, y necesitará sin duda el apoyo de Vox, pero no sería imposible si los populares moviesen bien sus fichas. En segundo lugar, necesita que el Rey lo nombre candidato a la investidura, y no se sabe si le bastará con aducir que encabeza la lista más votada. Veremos. Y en tercer lugar, debería presentar al Congreso un programa y un discurso de amplio espectro, no estrechamente partidista, cuyo rechazo le causase al PSOE un desgaste político significativo. Si se les pregunta, los líderes políticos dicen que ‘no contemplan’ la repetición de las elecciones. Sin embargo, la contemplen o la miren de reojo, esa posibilidad está ahí. De lo que hagan ahora Sánchez y Feijóo dependerá, llegado el caso, lo que ocurra en esos hipotéticos comicios.