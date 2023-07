Cartas al director de HERALDO: Volver a las novelas y relatos de doña Agatha

Volver a las novelas y relatos de doña Agatha

En el antiguo Egipto, el año constaba de tres estaciones en torno a la crecida del Nilo –Inundación, Invierno y Verano– cada una de cuatro meses de 30 días; comenzaba hacia finales de nuestro julio y no los había bisiestos. La casta sacerdotal se encargaba de velar por la producción de los feudos de los altos dignatarios fallecidos, para que nunca faltaran ofrendas en sus tumbas con el fin de alimentar al ‘Kha’ o alma del difunto, a cambio de enriquecerse con los excedentes de las cosechas...

Pues todo esto lo he aprendido donde menos esperaba hacerlo: en un insólito libro de Agatha Christie de 1942 titulado ‘La venganza de Nofret’, que veo que se adelanta un año al prodigioso ‘Sinué, el egipcio’ en el que tanto interés histórico y divulgativo encontré cuando era un chaval. Obviamente, la trama enseguida se aparta de la egiptología y se centra en lo puramente detectivesco, que es lo que dio tanta fama a la reina del misterio. Tengo que admitir que, como no sé inglés, el que su escritura me parezca buena debe de ser mérito de los viejos traductores de los años cincuenta y sesenta (Stella de Cal, Inés Cortés Bover, Ramón Margalef...), porque compruebo con asombro que los actuales libros de bolsillo siguen utilizando esas mismas traducciones que comencé a disfrutar hace 30 años en los míticos libritos de Ediciones Molino. Siguiendo con la apasionante novela, un guiño que me parece simpático es que no hay un solo ‘detective’, sino que son dos: una pareja igualada en inteligencia constituida por una anciana y un hombre de mediana edad. Y aún más: el suspense continúa hasta el final, hasta la resolución de la bonita historia de amor que tan bien la adorna. ¿Qué les parece? Volver a las novelas y relatos de doña Agatha es regresar al disfrute de la adolescencia, y como son tantísimas, me espera un juventud casi eterna.

Carlos San Miguel Echeverría. TARAZONA (Zaragoza)

El agua en Aragón

Las personas que se dedican a la política están nerviosas ante las elecciones. ¡En España, con olas de calor cada quince días, formar parte de una mesa electoral, ir a votar, perder las vacaciones…! Lo nunca visto. Y es que todavía nos queda mucho trecho por recorrer como pueblo demócrata. Solo leyendo titulares, la intransigencia, los malos modos y formas de nuestros representantes nos hacen avergonzarnos. Están desempolvando temas viejos, como si los actuales no tuvieran importancia y aquellos no deberían estar encaminados a solucionarse. Por ejemplo, el agua en Aragón, tema endémico porque nuestra tierra está surcada de ríos que han sido y son la riqueza y futuro de las gentes que pueblan el territorio. Pues bien, vuelve el ‘agua para todos’. Pero, señores, no quiten el agua a los que la tienen con el único objetivo de llenar los bolsillos de unos pocos y no de saciar la sed de otros. Inmersos en plena crisis climática, habiendo celebrado una Expo con el tema del agua, teniendo los mejores expertos en medio ambiente y aún estamos jugando a ‘yo te quito para tener más’, aunque tú te quedes sin nada. No solo el Ebro es importante. Todos y cada uno de nuestros ríos, el Jalón, el Jiloca, el Grio, el Cidacos, el Arga…, que surten fuentes y pozos, son vitales para las personas que habitan esta tierra que es Aragón. Necesitamos un plan hidrológico libre de intereses político-económicos, sostenible y equilibrado, porque nos jugamos la subsistencia como pueblo. Y los políticos, que solucionen los problemas políticos, cuiden su lenguaje formal e informal y gestionen y representen a los ciudadanos. Y si no saben cómo hacerlo, dejen paso a personas que ven la política como un servicio no como un negocio.

Carmen Pilar Lamuela Polo. Morata de Jalón (Zaragoza)

Medicina sin empatía

¿Se puede ser médico sin un ápice de empatía? No. Porque no todo es conocimiento teórico y práctico. Pongamos un ejemplo, el mío. En este caso, me toca ser usuaria (como sanitaria, que también lo soy, ya tengo a mis usuarias para opinar). Martes 27 de junio, Centro de Salud de Torrero Este. Mi titular, Dra. Herrero, está de vacaciones y hay una sustituta. La sala de espera completamente vacía. Me hace pasar. Tengo la cita cogida hace un par de semanas. Mi médico quiere verme por una dermatitis que ocupa completamente el pecho izquierdo. Aparte, estoy con un episodio de depresión mayor que no mejora, con ingreso incluido. Y el psiquiatra que me lleva quiere que se me incluya en la tarjeta un nuevo fármaco. La médico sustituta me pregunta por mi nombre y dice que no estoy citada. Compruebo extrañada y sí, he cometido el error de confundirme y venir un día antes. Me disculpo, realmente no estoy en mi mejor momento. Sigue sin haber nadie en la sala de espera..., pero dice que no me va a ver. Que vuelva mañana. Seguramente ella no sabe lo que supone a una persona con depresión grave levantarse de la cama. Contengo las lágrimas, me las guardo para casa. Escribo una reclamación que seguramente irá directa a la papelera. Vuelvo a asomarme antes de irme, sigue vacía la sala de espera...

Asun Sebastián Sanz. ZARAGOZA

53 días no son suficientes

Sorprende la desmedida obsesión del Presidente Sánchez y su Ejecutivo por criticar todo pacto de la derecha, mientras calla ante los vergonzosos acuerdos de gobernabilidad que se han venido dando a lo largo de estos últimos 4 años, bajo su mandato, entre PSOE, Podemos, Bildu y ERC. Quizás, como viene mostrando estos días en sus entrevistas televisivas, la memoria no es su fuerte y por ello ha olvidado la reciente historia del terrorismo etarra y sus múltiples asesinatos; etarras, muchos de los cuales, sin ningún tipo de arrepentimiento, ya se pasean por la calle e incluso engrosan las filas de Bildu; quizás tampoco recuerde el intento de secesión llevado a cabo por ERC, Junts y CUP y su injustificado indulto a los independentistas mientras prometían "volver a hacerlo", o quizás olvidó su adaptación del delito de malversación a gusto de dichos secesionistas, o su nefasta ley del ‘sólo sí es sí’ de la que se han beneficiado multitud de maltratadores y violadores. Por otra parte, ¿es que acaso hay en los partidos de derechas alguno ilegal o que no defienda la Constitución? Entonces, ¿a quién quiere seguir engañando nuestro Presidente? ¿Quizás piensa que en solo 53 días los ciudadanos podemos olvidar sus ya largos 4 años de despotismo, mentiras (ahora «cambios de opinión»), desastres y pactos contranatura? Ya próximos los comicios, ¿a qué espera Sánchez para concretarnos su Programa, asunto este seguramente esperado con mayor interés por los ciudadanos, que sus ya cansinas arengas contra "los peligros de la derecha"? Es hora ya de que vaya conociendo a los ciudadanos de este país y entienda que no se nos puede seguir engañando, aunque quizás su nivel de desconocimiento de la calle puede entenderse pues no se atreve a pisarla.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

