La utilidad de lo inútil

Es el título del último libro que me he comprado, de Nuccio Ordine, pues me llamó la atención el título, aunque conocía su sabiduría y pensamiento. El autor italiano había sido galardonado hace nada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Y precisamente ahora fallece, dejando como herencia este manifiesto a favor de la vida y en contra de este ambiente utilitarista que nos rodea, y que solo busca el beneficio inmediato. Este manifiesto se me antoja bien cercano a lo que pienso sobre las ‘boutades’ oficiales que nos han tocado vivir. Por eso creo que el mejor homenaje que se le puede hacer, es difundir su pensamiento, aunque este articulista solo puede aportar un granito de arena.

Ordine defiende todo lo que decimos pensar, pero que no hacemos, porque la sociedad va por otro lado. Hay dos apuntes costumbristas claros. Uno es que, siguiendo a Ordine, "no hay reunión política o cumbre de las altas finanzas en que la obsesión por los presupuestos no constituya el único punto del orden del día". Es por aquello que dice de los políticos Rousseau: "Los nuestros solo hablan de comercio y de dinero". El otro apunte es cuando se pregunta lo más simple, y a la vez, la clave de este mundo de hoy: "Por qué razón las empresas y los estados han contraído tales deudas –¡el rigor extrañamente no hace mella en la rampante corrupción ni en las fabulosas retribuciones de expolíticos, ejecutivos, banqueros y superconsejeros!-".

Es muy difícil entresacar el pensamiento de Ordine porque todo en él es fundamental. Hoy el mundo sería mejor si se siguiesen sus enseñanzas. Cuando nos bombardean, por todos lados, diciendo que la universidad y aun los estudios medios no forman en lo que necesiten las empresas, Ordine da la vuelta al calcetín, hablando claramente de "los efectos catastróficos que la lógica del beneficio ha producido en el mundo de la enseñanza". Porque formar en humanidades también produce, a la larga, beneficios económicos. A ver quién va a defender que, por ejemplo, "un martillo vale más que una sinfonía". Los buenos profesionales son los que poseen una cultura de fondo superior, y ese plus hace que el resultado de su trabajo sea excelente. Y es que el mundo de la enseñanza (y el de la política) no es una empresa. Lean a Nuccio Ordine. Lo agradecerán.

