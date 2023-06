Cáritas, quizás la entidad que mejor conoce y de primera mano la realidad de la pobreza en nuestra sociedad, señala que las dificultades para conseguir y costear una vivienda adecuada son uno de los principales factores de exclusión social, y que la situación se está agravando.

Es una problemática a la que las administraciones no están sabiendo dar respuesta y que requiere la aplicación de políticas específicas y coordinadas.

Al presentar su memoria correspondiente a 2022, Cáritas Zaragoza subrayó, a partir de los datos que recopila estando en contacto directo con las personas que sufren situaciones de pobreza, que están aumentando los casos de ‘exclusión residencial’. El número de atenciones que ha tenido que realizar por esta razón creció el último año en un 10,8% y más de la mitad de las ayudas económicas que ha aportado la entidad se dirigían a sufragar los gastos de vivienda (alquiler, luz, gas, etc.). Crece por tanto, en nuestro entorno, el número de familias que, a pesar muchas veces de tener un trabajo, no pueden hacer frente a una de las necesidades más básicas y tienen que vivir en alojamientos claramente inadecuados e insuficientes. Cáritas señala, en consecuencia, que faltan políticas de vivienda social que cubran estas necesidades, que tienen que ser atendidas de manera transversal, teniendo en cuenta las diversas circunstancias de cada persona o familia en situación de exclusión e implicando y coordinando a las diferentes áreas de la Administración. No valen aquí declaraciones ni propuestas demagógicas, ni es cuestión seguramente de nuevas leyes, lo que hace falta es que las instituciones públicas utilicen las herramientas de que disponen con una clara voluntad de abordar estos problemas. Como dicen los representantes de Cáritas Zaragoza, por debajo de las cifras macroeconómicas, relativamente favorables, hay una realidad de pobreza y exclusión a la que no se debe dar la espalda.