Sobre racismos y otros odios

Llama la atención, creo yo, la enorme desproporción entre el revuelo, nacional e internacional, causado por los nauseabundos insultos racistas a un jugador del Real Madrid y la casi nula repercusión de los cánticos incitando al terrorismo que se entonan por numerosos grupos de seguidores, de forma reiterada e impune (según parece), en dos estadios de primera división.

Para saber de qué estamos hablando, recordaré que, en octubre de 2022, el diario digital 20Minutos (‘Cánticos violentos de los ultras de la Real contra el Zaragoza y Aragón: "Con una bomba todo aquello volaría"’) recogía el hecho de que en el estadio de la Real Sociedad, con ocasión del partido de este equipo frente al Real Mallorca correspondiente a la jornada 10 del campeonato de liga 2021-2022, un grupo de aproximadamente 800 personas ubicado en la grada de animación ‘Aitor Zabaleta’, había entonado este cántico: "La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. Qué puto olor, que porquería, con una bomba todo aquello volaría, una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón. Osasuna, que se la goza, viendo quemarse a esa puta Zaragoza".

El texto de la noticia advertía de que los mismos hechos ya se habían producido con anterioridad y de que habían sido objeto de denuncia ante la llamada Comisión Antiviolencia (Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte). Es un órgano colegiado integrado en el Consejo Superior de Deportes, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte y que tiene atribuidas potestades sancionadoras en la materia. Las denuncias anteriores habrían sido formuladas por la Liga de Fútbol Profesional. Con ocasión de la repetición de los hechos en la jornada 10, también habría interpuesto denuncia ante la citada Comisión el sindicato policial JUPOL.

HERALDO DE ARAGÓN, en su edición digital del 2 de febrero de este año, incluyó la noticia de que en el partido correspondiente a la jornada 19 del campeonato de liga 2022-2023, que tuvo lugar el 29 de enero, también de este año, en el estadio de El Sadar, enfrentando a Osasuna con el Atlético de Madrid, se había entonado ese mismo cántico por parte de "unos 800 aficionados locales, ubicados en la Grada Sur Baja, y situados tras unas pancartas con los lemas ‘Lizarra’, ‘Osasuna’ y ‘Graderío Sur’". La Liga también habría denunciado estos hechos, según el texto de la noticia.

Este mismo episodio fue recogido en su edición digital por ‘El Periódico de Aragón’. Y también publicó que se habían reiterado en la jornada 30 del campeonato de liga, en partido que tuvo lugar en El Sadar el 22 de abril de este año.

Creo que la repercusión de los insultos al jugador y de los cánticos a los que he hecho alusión es inversamente proporcional a su gravedad, hasta extremos grotescos. Afortunadamente, nadie ha metido ni meterá a Vinicius en una jaula. Sin embargo, en Zaragoza y en el resto de Aragón ETA ha asesinado a muchas personas. Su explosivo favorito ha sido la goma-2. No está de más recordar el atentado en el parquin de El Corte Inglés del zaragozano paseo de Sagasta, frustrado milagrosamente y que podría haber acabado en masacre.

Por si alguien se ha quedado con la duda, me ha sido imposible, en internet en general y, en particular, en el portal digital del Consejo Superior de Deportes, encontrar referencia alguna a la apertura de expedientes sancionadores ni, claro está, a la imposición de sanciones por los cánticos en Pamplona y San Sebastián, que, como ya he dicho, se siguen entonando. ¿Por qué será?