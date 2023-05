España decide, tú decides

No nos damos cuenta en ocasiones de lo que realmente significa vivir en un régimen democrático, por muchas imperfecciones que tenga este sistema que, como cualquier construcción humana, siempre será perfeccionable.

No somos conscientes del valor que supone depositar el ejercicio de la soberanía en las manos de los ciudadanos dándoles la oportunidad, de tiempo en tiempo, de ratificar, enmendar o corregir el rumbo que lleva una nación.

Se nos apela a cada uno de nosotros a hacer una pausa en lo agitado de nuestras vidas, a dedicar unos minutos siquiera a pensar en nuestro país y en qué podemos hacer noblemente por él y a que, tras esa necesaria reflexión que todos estamos invitados a hacer, acudamos a las urnas para decidir qué queremos mayoritariamente como colectivo nacional y a dónde queremos ir, cómo y con quién. De modo que en las elecciones, España decide y orienta su destino, manifiesta su conformidad o no por la forma en que van las cosas y da su confianza a quienes entiende han de gestionar los asuntos públicos con mayor solvencia, honestidad y transparencia. España decide, sí; pero eres tú, como ciudadano, el que deposita el voto en la urna. Eres tú quien decide. No dejes pasar ese tren, especialmente si crees que estamos viviendo un momento delicado.

A mí me da la impresión de estar viviendo en un país tenso, bronco, alborotado, folclórico y dividido; se echa de menos la mesura y la serenidad de una sociedad que avanza en paz y sin rencores, sin cuentas pendientes que ajustar; que funciona y atiende en condiciones a sus ciudadanos y en la que se ofrece trabajo y oportunidades a todos sus miembros; donde impera la tolerancia y se respeta la disidencia, en la que el diálogo y el consenso sean los principios rectores de las relaciones políticas entre los dirigentes políticos e institucionales y no las peleas barriobajeras y el griterío que vemos y oímos todos los días en los noticiarios…

Tener la ocasión de opinar, siquiera, sobre estas circunstancias y situaciones, me parece que resulta en verdad de gran interés y de ahí que estas próximas elecciones que vamos a celebrar llegan en un momento muy oportuno por la efervescencia general que parece vive el país; porque no cabe duda de que, además de enjuiciar las cuestiones más cercanas relativas a nuestra comunidad o municipio, eligiendo a nuestros gestores más capaces, podremos también indicar nuestro acuerdo o no con la política global que permea el país.

Hay que bajar el nivel del ruido en pro de una necesaria y grata convivencia; hay que serenar el alma de España, recordando aquellos versos de fray Luis de León en su oda al músico Salinas. Y no podemos desaprovechar la ocasión de ir a votar; cada cual lo que le plazca, después de esa breve reflexión que nuestro país merece.

Haga un esfuerzo, vaya a votar. España decide; decidimos entre todos. Decides tú.

