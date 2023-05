Avales del Gobierno

El Gobierno recurrió al ICO para abordar el problema de las empresas causado por el confinamiento con la pandemia, y ahora vuelve a hacerlo pretendiendo incentivar la compra de vivienda para familias con hijos y jóvenes hasta 35 años.

El plan es que el ICO, Instituto de Crédito Oficial (banco público), cubrirá con un aval del 20% al 25% de la hipoteca, hasta diciembre de 2025. A esto se suman otros avales ya previstos por las CC. AA. La medida quiere resolver el problema de vivienda de los jóvenes, pero otra cosa es lo que de verdad se puede hacer. Cualquier préstamo hay que devolverlo. Al final, hay que contar con la Banca, que es quien presta el dinero, estudia la viabilidad de la operación y aprueba o deniega el crédito. Si no se paga se recurre al avalista, y luego el avalista reclama al prestatario. A marzo de 2023, la tasa de morosidad por impagos de préstamos ICO avalados en la pandemia llegaba al 12%. Al principio los bancos aplicaron prórrogas de alivio para ayudar a la devolución de los créditos, pero luego los impagos empezaron a crecer, también a resultas de la alta inflación y la guerra de Ucrania, y ahora hay miles de millones de euros en créditos con garantía pública calificados de ‘dudosos’. Además, con la subida tan tremenda de los tipos de interés, cada vez habrá más autónomos y pymes que no puedan atender bien los pagos de cuotas. El Estado deberá afrontar hasta el 80% de las pérdidas por los préstamos impagados de los que se concedieron por la pandemia; y lo normal es que luego reclame los importes avalados a los prestatarios (pues si no, nadie pagaría sus deudas). Los jóvenes, aunque el Estado les avale en el 20% del préstamo y aquí en Aragón por ejemplo se les prometa un añadido del 15%, al final son ellos como titulares quienes tienen que pagar las cuotas y hacer frente a sus compromisos con el banco y los intereses de demora. Si no se hace bien, este plan puede ser papel mojado. No se ha contado en esta ocasión con la Banca, como sí se hizo cuando la pandemia para los préstamos ICO a pymes y autónomos. Después del impuesto recién decretado a los bancos que les ha costado cientos de millones, es normal que no haya acuerdo para asumir el nuevo plan. ¿Esta medida solucionará el problema habitacional de los jóvenes?

