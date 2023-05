El ‘impuesto a la muerte’ sigue

Se va notando que las elecciones se aproximan, y que los políticos que están en el poder, y quieren seguir estándolo, han entrado en un estado de ‘furor electoral’ que los lleva a intentar blanquear su gestión, aunque en muchos casos sea indefendible. En concreto me refiero a la gestión que el Gobierno de Aragón ha realizado en la aplicación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la actual legislatura.

Desde la asociación Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía, que lleva más de seis años luchando contra este cruel e injusto impuesto, vemos con estupor cómo desde el Gobierno de Aragón se está poniendo en valor la dejadez, desidia y negligencia en materia del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que el mismo ha demostrado en estos cuatro años, sin ningún tipo de rubor o vergüenza.

Los datos son muy tozudos y su interpretación es clara. El Gobierno de Aragón recaudó el año 2021 con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones 133,37 millones de euros, un 65% más de lo presupuestado para ese año. A pesar de que lo justifican, no por los efectos de la pandemia, sino por la existencia de "herencias de relevancia", argumento al que siempre recurren cuando se produce un incremento injustificable de recaudación; a nadie se le escapa que los cerca de 3.500 aragoneses fallecidos durante ese año a causa de la pandemia algo tuvieron que ver con ese incremento desorbitado en la recaudación. Dicho sea de paso, que nuestra asociación solicitó por escrito al presidente del Gobierno de Aragón que se eximiera del pago del Impuesto de Sucesiones a los familiares de los fallecidos por causa de la pandemia, más si cabe que nuestra Comunidad ocupa el tercer puesto en el ranking de fallecidos por cada 100.000 habitantes (256,7), solamente superada por las comunidades de Castilla y León y Castilla-La Mancha (278 y 284,8 respectivamente). Qué decir tiene que nuestra solicitud cayó en saco roto y todavía estamos esperando contestación a la misma.

El Gobierno de Aragón ha incrementado su recaudación por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con el que los aragoneses siguen sometidos a un infierno fiscal

Si dejamos de un lado lo recaudado por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en el año 2021, que fue un año anómalo por las circunstancias comentadas, y nos vamos al 2022, veremos que hubo recaudación de 138,5 millones, que supuso un incremento del 41,3% de lo presupuestado. Pero, por si todo esto fuera poco, los datos continúan en el mismo sentido. Según los datos del Ministerio de Hacienda, el Gobierno de Aragón es el gobierno autonómico que más tiene previsto incrementar su recaudación por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en el año 2023. Ya que tiene presupuestado unos ingresos de 146,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 38,9%, frente a una media nacional del 5,3%.

A pesar de las mejoras obtenidas en noviembre de 2018, Aragón se situó como la cuarta comunidad autónoma peor tratada por el Impuesto de Sucesiones, por detrás de las comunidades de Asturias, Valencia y Castilla y León. Si bien, las modificaciones realizadas en esta última comunidad han producido nuestro ascenso a la tercera posición entre las comunidades más maltratadas por este cruel impuesto. Nos podríamos preguntar dónde han quedado las promesas del presidente del Gobierno de Aragón cuando dijo: "Ningún aragonés pagará más que otro español por heredar lo mismo", o el compromiso que el actual vicepresidente del Gobierno de Aragón, D. Arturo Aliaga, adquirió como presidente de Partido Aragonés el 19 de marzo de 2019, la semana antes de las elecciones, cuando firmó un convenio de colaboración con Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía, en el que se comprometía, entre otras cosas, a solicitar: "bonificar al 99% el citado impuesto, para todos sus grados, en la Comunidad autónoma de Aragón, en el momento que se forme parte del gobierno de la misma".

De todo lo expuesto anteriormente podemos sacar varias conclusiones. La primera es que nuestra Comunidad es una de las que más carga impositiva ha sufrido con el Impuesto de Sucesiones en los últimos años, la segunda es que esa carga impositiva no solamente no se ha reducido sino que se ha incrementado y la tercera, y más preocupante, es que los actuales responsables del Gobierno de Aragón no solamente están dispuestos a mantener esa carga impositiva sino que tienen previsto incrementarla.

Desde nuestra asociación vamos a seguir luchando por los intereses de todos los aragoneses, haciendo todo lo que esté en nuestras manos para luchar contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y los animamos a que no cejen en esta lucha, para exigirle al Gobierno de Aragón que nos trate como los aragoneses nos merecemos y no nos maltrate con este infierno fiscal al cual nos ha condenado. Enterremos los impuestos a la muerte.