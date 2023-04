Cartas al director de HERALDO: El Día de Aragón volvió a ser ignorado

El Día de Aragón volvió a ser ignorado

El Día de San Jorge en Aragón volvió a pasar prácticamente desapercibido en los medios de ámbito nacional, que solo hablaron de la jornada festiva en Barcelona. Seguramente ignoran que en Zaragoza también tuvo lugar el Día del Libro, con numerosa afluencia de público.

No deja de indignarme el ninguneo al que se somete a Aragón y los agravios comparativos en relación con otras regiones. ¿Es el precio que pagamos por ser una Comunidad leal con España y los valores constitucionales? Uno no puede dejar de pensar que si hiciéramos más ruido nos harían más caso. Pero eso no es todo: además de la tradicional apropiación por parte de los nacionalistas catalanes de lo que es nuestro (empezando por la Historia), me encontré hace algún tiempo con la sorpresa de que en Navarra están haciendo lo mismo. Me refiero a la figura de Santiago Ramón y Cajal, al que quieren convertir en navarro. En la región vecina hay una poderosa campaña mediática e institucional en ese sentido, aunque más les valdría preocuparse de la penetración del nacionalismo vasco en su territorio. De esta intolerable apropiación di cuenta en una carta que HERALDO me publicó el 30 de octubre de 2022. Me remito a los datos que consigno allí. Solo diré que basta con leer los abundantes escritos de Ramón y Cajal para deducir inmediatamente que se sentía profundamente aragonés, porque lo era. En aquella carta también apelaba al Gobierno de Aragón para que reaccionara ante tal desafuero, máxime cuando esta mentira está empezando a calar en el resto de España. No tengo noticia de que desde la DGA se haya hecho algo en ese sentido. ¿A qué esperan? ¿A que este disparate alcance la misma difusión que los llamados ‘países catalanes’? En este caso, la culpa sería nuestra por no saber hacernos respetar y defender lo que nos pertenece.

Francisco Javier Motis Dolader. ZARAGOZA

Autobuses obsoletos

Algunos de los autobuses urbanos de la contrata gestionada por Avanza por licitación del Ayuntamiento de Zaragoza son auténticas chatarras con ruedas que transportan personas. Y lo más grave es que la administración no les exija un control en el mantenimiento. Y si la flota de autobuses está envejecida, que la vayan renovando en todas las líneas y no solo en algunas. Porque no se puede aguantar que en alguna línea la mayoría de los autobuses sean eléctricos y nuevos y en otras todos sean autobuses viejos que se caen a pedazos o pierden piezas, o se incendian por las altas temperaturas. Con falta de mantenimiento, porque no revisan los faros, ni los intermitentes, ni pilotos. A la empresa concesionaria del servicio no le importa nada; eso sí, cobrar por un servicio al usuario del autobús que no se corresponde con el precio del billete. Y el Ayuntamiento paga millones de dinero público y lo que recibe de los billetes de los viajeros.

Pascual Enrique Gimeno García ZARAGOZA

Nuestro patrón

El 23 de abril es el Día de Aragón, pese a quien le pese, porque aunque San Jorge es patrono de muchos otros lugares, dado el carácter universal de su historia y leyenda, fue declarada su festividad como oficial por las Cortes de Aragón convocadas en Calatayud en 1461 por Juan II, que proclamaron este día como «fiesta perpetua, guardada, observada y celebrada solemnemente». Pero la relación de San Jorge con Aragón comenzó ya en 1096, con su ayuda milagrosa a las tropas aragonesas de Pedro I en la batalla de Alcoraz para reconquistar la ciudad de Huesca. San Jorge era oriundo de Capadocia y de familia acomodada, habría sido militar romano, quizás tribuno o legado. Podría identificarse quizás con el tribuno que, según Eusebio de Cesarea, durante la ‘gran persecución cristiana’ ordenada por Diocleciano en el 303, se opone al edicto de Galerio contra los cristianos de Nicomedia, por lo cual el gobernador Daciano le someterá a todo tipo de torturas y ordenará su ejecución. Según la tradición, tras su muerte se extiende rápidamente su culto. Ya en el siglo IV se habían levantado iglesias dedicadas al santo en Siria y Palestina, Egipto, Grecia y Líbano, otorgándosele títulos como caballero o guerrero cristiano, o ‘equites christi’ (caballero de Cristo) y ‘bellator Domini’ (guerrero del Señor). Sin embargo, será con las cruzadas cuando el culto del santo alcance máxima difusión en Occidente, al ser nombrado patrón de los caballeros y militares. Se podría concluir que la función espiritual de San Jorge es la de recordar al mundo que el bien siempre vence al mal, esa eterna lucha presente en la historia humana. La leyenda le atribuye docenas de hechos. El más celebrado, salvar la vida de la hija de un rey, Cleodolinda, natural de Berito (actual Beirut, en el Líbano). Acabó para ello con su lanza con la vida de un dragón que la mantenía prisionera. Y de esa milagrosa lanza matadragones surgió el ‘lanzón’, ese delicioso postre pastelero que desde el año 1982, y de la mano de la Asociación de Pasteleros de Aragón, ofrece un excelente producto con el cual cada 23 de abril celebramos el Día de Aragón, festividad del orgullo aragonés. San Jorge es el patrón de nuestra Comunidad ahora y desde hace siglos, y quien quiera tener un santo con el mismo nombre o cambiado, que lo tenga, no somos egoístas, pero siempre sabremos que para nosotros el verdadero San Jorge sigue siendo el nuestro, el de Aragón.

Fran Lucas Herrero. ZARAGOZA

Amabilidad

Quería agradecer la amabilidad del personal en el principal centro hospitalario de nuestra Comunidad, el hospital Miguel Servet. En concreto, al Dr. Juan José Sanz Peirona y al resto de su equipo.

Olvido Mozota. ZARAGOZA

Estatuto cuarentón

Nuestro estatutico se hace mayor, ya es cuarentón. Pero hay pocos motivos para la alegría, y bastantes más para la depresión. De las dos principales novedades (ampliación competencial con 22 nuevas, posibilidad de tener policía aragonesa) que trajo la reforma de la ley de leyes de Aragón, nada de nada. Y eso que esta no se realizó ayer por la tarde. Fue en 2007, que ya ha llovido. Ni se han desarrollado estos dos aspectos ni se desarrollarán. Ya lo dice Lambán, en sus entrevistas, que no quiere policía aragonesa, que no quiere más competencias (aunque estén en el Estatuto). Entiendo que Lambán no cree en el Estatuto. Sobre el líder de la oposición, pues no he leído nada suyo al respecto, pero intuyo que su posición será similar; más si gobierna con según qué compañeros de escaño. El tercer aspecto, que ya viene de la reforma de 1996, es la posibilidad de tener un convenio bilateral Aragón-Estado que mejore la financiación de la Comunidad, atendiendo a nuestras peculiaridades (como dispersión de la población, envejecimiento, etc.). Si bien este punto es básico, y viene desde 1996, dicho convenio bilateral tampoco se ha firmado. El estatutico cuarentón me provoca más depresión que alegría. Esperaremos a los cincuenta cumpleaños, aunque no tengo ninguna esperanza de que se desarrollen estos tres aspectos que he citado.

Óscar Lerín Gabás. SIN (HUESCA)

