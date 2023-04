La chapuza legislativa llega al BOE

Si el actual Gobierno de la nación y las actuales Cortes Generales se caracterizasen por el rigor y la seriedad en las tareas legislativas, seguramente el error que ayer cometió la web del Boletín Oficial del Estado no merecería mayor atención.

Pero como la chapuza se ha convertido en ley a la hora de hacer leyes, que la página de internet del BOE señalase como derogada la Constitución de 1978, junto al Código civil, la Ley de Enjuiciamento Criminal y otras importantes normas, adquiere un carácter simbólico, y algún malpensado dirá que hasta profético. Hay que creer que quien, en los servicios del BOE, añadiese esa desacertada etiqueta a la Constitución lo hizo inadvertidamente, sin saber lo que hacía, y que no fue nada más que una supina metedura de pata. Pero que, mira por dónde, encaja bastante bien con las intenciones, nada ocultas, de algunos de los principales aliados del Gobierno, e incluso de ciertos miembros del propio Gabinete que no hace tanto querían embarcar a España en un ‘proceso destituyente’. En fin, sin entrar en teorías conspiracionistas –en las que no creo–, que el BOE, que es el órgano que publica y mantiene al día la legislación, proclame ‘derogada’ la Constitución aunque sea solo durante unas horas supone un error nada banal. Y que se añade a la desastrada actividad legislativa del Gobierno que permite, por ejemplo, que en este momento estén vigentes dos redacciones distintas, con disposiciones diferentes, de un mismo artículo de una ley. O que ha obligado a rectificar de urgencia y con calzador, apenas meses después de aprobada, la ya tristemente famosa ley del ‘solo sí es sí’.

