¿Tamames o Eladia?

Después de ver la entrevista de Xavier Fortes a Ramón Tamames, a Perplejo le asaltó la duda. A la vista de sus respuestas… ¿Acaso no sería su progenitora mejor candidata que don Ramón? Cierto es que ella es algo mayor que el citado emérito, pero la edad no es óbice para casi nada.

Eladia no vio la entrevista: a esas horas se debatía entre seguir leyendo las memorias de Carmen Rigalt o el de Josefina Carabias sobre Azaña. Le alabo el gusto. Como no le gustan los viejos, se limita a leerlos. A mí, y no es pasión de hijo, Eladia me parece mejor preparada que don Ramón (no me atrevo a apearle el tratamiento, no sea que se me desmorone). Eladia lee varias horas al día, hace gimnasia, recita de memoria a Juana de Ibarbourou o a Alfonsina Storni, tiene una memoria portentosa, sigue siendo actriz en el grupo de teatro aficionado del gran Juan Ramón Benaque y es capaz de recorrerse Zaragoza de punta a punta con tal de ahorrarse medio euro en el kilo de borraja. Nunca le hace ascos a un par de huevos, tampoco a ese torrezno que se comerá a hurtadillas de su hija Maru. Su dieta se complementa con besos, abrazos y algún trago de vino. Habitual de las buenas causas, puede presumir de no haber cambiado jamás de chaqueta, reza a sus santos, doma a sus diablos, cuida de los suyos y también de los que quieren serlo. ¿Cuál es el secreto de Eladia? Nunca se ha tomado a sí misma muy en serio. Tomen nota. En algo tiene razón don Ramón: aún tiene mucho que aprender. De los suyos, mejor no hablar.