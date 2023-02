Cartas al director de HERALDO: En recuerdo de Tomás Aróstegui

En recuerdo de Tomás Aróstegui

Tomás fue el tutor de nuestro hijo cuando cursaba 5º de primaria en el Colegio Montearagón. En una tutoría nos contó que descubrió su pasión por la educación siendo cooperante con jóvenes en el barrio del Bronx de Nueva York, en una labor de la Madre Teresa de Calcuta.

Así, habiendo estudiado Periodismo y Comunicación en la Universidad de Navarra, se formó como profesor. Recordamos vivamente esa tutoría: su interés por nuestro hijo, cómo tomaba notas de los comentarios que le hacíamos, su empeño por lo académico y también por forjar el carácter de nuestro hijo. "A excusas, soluciones", esa era la consigna que pedagógicamente repetía y que pasados los años recordamos con cariño, imaginando su expresión amable y su sonrisa. Tu huella ha quedado en cada alumno, en cada familia, y eso también te perpetúa. Gracias por esos años que te pudimos tratar, conocer y aprender de ti. Ojalá más jóvenes encuentren esa misma pasión que tú encontraste en la educación, tan necesaria ahora y siempre.

Hasta siempre, maestro.

Rafael Blanco y Cristina Romeo. ZARAGOZA

Libertad de expresión en la Complutense

¿Cuál es el precio de la libertad de expresión? Imposible de definir. Podemos decir que según de quién se trate y dónde. Para alguien que esté en el poder dominando medios de comunicación será más sencillo, más barato, que para otros que vayan por libre. Si se trata de países con censura el tema comienza a encarecerse y cuando se sufre a radicales puede llegar a arriesgarse la propia vida. El tema genera conflictos permanentes y nuestro país no está exento de hechos de este tipo. Curiosamente, en lo que debía ser un templo para adorar a la diosa ‘expresión’, se ha vivido una muestra de lo que hay que evitar: vía libre para una agria y ofensiva protagonista premiada y guerra para quien no gusta. Aunque quizá haya habido una clase magistral de lo que no se debe hacer en el mundo periodístico pero de lo que sí se puede hacer. Si de este modo se enfoca, la actuación sería merecedora de ‘cum laude’ al exponer el riesgo de lo que se tiene entre manos cuando de información pública se trata. De paso, todo este episodio ha servido para retratar a significados personajes que han aportado un perverso granito de opinión, entre los que destaca el ministro de Universidades, ministro de cuota, experto, según dicen, en gobernanza y función pública: aguanta, ha venido a decir a la sufriente segunda protagonista, a su pesar, de los hecho ocurridos. A la mitinera premiada le ha salido gratis la actuación y de paso le ha abierto un hueco singular en su futuro profesional, pero los españolitos hemos tenido que aportar, estupefactos, el necesario trabajo de doscientos policías antidisturbios destinados a proteger, no tanto a la señora Ayuso, como al Gobierno de la nación: si algo le hubiera ocurrido a la madrileña el escándalo hubiera sido mayúsculo. Mientras, la libertad de expresión, oculta y avergonzada al ver lo que sucedía.

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

Reciclar es negocio

Buena parte de la ciudadanía selecciona, almacena y deposita en los contenedores correspondientes los desechos domésticos. Todos pagamos altas tasas por la depuración del agua y el proceso de reciclaje. La empresa que lo gestiona reconoce beneficios de 38 millones de euros en 2021. Han creado un caramelito llamado ‘Reciclos’ para recompensarnos, pero da todavía más trabajo al ciudadano concienciado. Hasta el año pasado, depositando las latas de refrescos en una máquina en algunos súper abonaban un céntimo por lata. Hace lustros los traperos pagaban bien el papel a peso y los objetos metálicos. Y es que gran parte de los desechos urbanos son materia prima para la industria y abono para la agricultura, que pagan por ella. ¿No ha llegado la hora de compartir los beneficios con los ciudadanos que tenemos 5, 6 u 8 recipientes para seleccionar papel, basura, plástico, vidrio, aceite, pilas, etc.? Podría ser un estímulo para aumentar la conciencia ciudadana. No es suficiente que los ayuntamientos se beneficien, pues no se repercute en disminución de tasas. La economía circular está muy bien, pero deber ser equitativa. No nos convence que parte de los beneficios se destinen ‘a dedo’ a determinadas ONG. Somos libres para decidir nuestras acciones solidarias y caritativas.

Pablo Rivero San José. ZARAGOZA

¿Trabajadores de segunda?

Existe un colectivo de trabajadores que se ve marginado por la actuación del Gobierno de Aragón: los profesores de la enseñanza concertada, más de 5.000 docentes que atendemos a 55.000 alumnos. En octubre de 2021, el Gobierno de España firmó un acuerdo con UGT y CC. OO. que garantizaba una subida adicional del 1,5% sobre el salario de 2022 para compensar la desviación del IPC, acuerdo que acogía tanto a los docentes de pública como de concertada. Dicho pago ha sido satisfecho en casi todas las comunidades autónomas, tanto en pública como en concertada. En Aragón, los compañeros de pública lo cobraron en diciembre, pero no en concertada, aludiendo a no sé qué problema con Intervención... Por otro lado, el 21 de noviembre, el Departamento de Educación firmó con los sindicatos de la enseñanza pública un buen acuerdo que mejora las condiciones de trabajo. Entre otros temas, se reduce la jornada lectiva con carácter general y, de modo particular, a los mayores de 55 años. Tampoco este acuerdo se ha extendido a la concertada (sostenida con fondos públicos, no se olvide). Se nos trata como si fuéramos trabajadores de segunda, cuando tenemos la misma titulación y capacidad para ejercer nuestra profesión.

Manuel Monterrubio Gala Profesor de Enseñanza Secundaria y representante sindical por UGT

La firma de Almodóvar

Asistí a la clase magistral de Pedro Almodóvar en el Auditorio. Me sorprendió su humildad y emoción ante la gran acogida del público zaragozano, a pesar de que debe de estar muy acostumbrado a tanto reconocimiento, Oscars de Hollywood incluidos. Recordó cuando, siendo él un niño, su familia llegó al pueblo oscense de Poleñino para vivir una temporada. El primer día los vecinos los recibieron con una cesta de comida. Dijo, y tuvo que hacer una pausa y tomar aire para no llegar a las lágrimas, que ese gesto la familia Almodóvar nunca lo había olvidado. Al acabar, le dije a mi hijo de 6 años que se acercara para ver si le podía firmar su libro ‘Patty Diphusa’. No esperaba que consiguiera la firma, y si lo hacía me esperaba un garabato. Para mi sorpresa se lo dedicó: "Para Daniele, muchos besos y suerte. Pedro Almodóvar". Además le dijo, «pero hasta que no tengas al menos 10 años no lo leas, ¿eh?» Él no olvidará el gesto de la cesta, y yo tampoco el suyo. Muchas gracias, Pedro Almodóvar, eres nuestro orgullo.

Míriam Redondo Álvarez. ZARAGOZA

