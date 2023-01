Cartas al director de HERALDO: Un alumno ucraniano sin clases de español

Un alumno ucraniano sin clases de español

Hace unos días, cuando paseaba por la calle, me quedé mirando las hojas de los árboles, algunas todavía verdes. Me las imaginé desorientadas, extrañadas por la tardanza de un viento gélido capaz de arrancarlas de las ramas.

Empaticé con ellas porque últimamente no comprendo lo que sucede alrededor. Entretenidos en la virtualidad, transitamos por el mundo como pollos sin cabeza, ajenos a una realidad que, si no nos hacemos cargo de ella, nos acabará devorando. Viendo lo que pasa en un centro educativo, una pequeñísima porción del planeta, sabemos qué ocurre en cualquier lugar. A finales de octubre, nos trajeron a un refugiado ucraniano al instituto, que no dispone de clases de Español para extranjeros porque las quitaron. Estaba escolarizado en el IES Corona de Aragón, cuya oferta educativa incluye esta formación, y ya tenía amigos. Demostrando una total falta de humanidad, por alguna razón, seguramente burocrática, lo trasladaron al IES Goya y lo metieron en un grupo de 1º de Bachillerato. Indigna que Inspección tomara una decisión tan desalmada. Ante la imposibilidad de proporcionarle una intensiva y presencial enseñanza de lengua castellana antes de trabajar las materias del curso, lo que realmente precisa, y movidos quizás por un sentimiento de culpa al verlo en el aula sin hacer nada, hemos elevado nuestras plegarias a Google, el todopoderoso del siglo XXI. Gracias a su benevolencia, tenemos libros de texto en ucraniano y algunas aplicaciones que le permitirán traducir. Como se le va a dejar un ordenador, podrá estudiar simultáneamente el contenido de las asignaturas y nuestro idioma, una ardua tarea. Declararlo un alumno con necesidades educativas especiales nos supondrá más faena. Todo a coste cero. Lamentable. Menos mal que se está recuperando la capa de ozono.

M.ª Pilar Ciprés Domínguez. ZARAGOZA

Justicia y burocracia

Justicia e Igualdad. Conceptos tan importantes como imprescindibles. Pero tales valores han dejado de tener un valor universal, o no el que la RAE entre otros recoge: aquello que debe hacerse según derecho o razón. Sin embargo, en el caso de las personas con discapacidad de 68% por enfermedad degenerativa, el valor del derecho suele quedar en un plano muy oculto, casi invisible. Sobre todo, cuando interviene el dinero público, el de todos. Y este es el caso reciente: una persona que a través del periódico se enteró de que la empresa que había ganado el concurso al Ayuntamiento podía proporcionarle las ayudas técnicas que iban a facilitar su vida. Una persona que ha trabajado toda la vida, dejando parte de su salud en ello, y que lo volvería a hacer una y mil veces. Pero a la que una simple cama articulada proporcionaría calidad de vida. Pero un error en un número de teléfono móvil llevó a los encargados de montar dicha cama en una casa pequeña, con dos sillas de ruedas más la de la propia usuaria. Ya que se mueve con silla de ruedas en su domicilio hizo imposible que el trabajo se realizara al no avisar con un día de antelación, y de esta forma, disponer de un hueco para hacer posible el montaje y desalojo previo de la cama existente. Fue inviable un segundo intento. Intento que subsanaría el error inicial por parte de la empresa contratista. Aquella que ganó el concurso público al que destinamos nuestros impuestos. Incluida la usuaria. Esto parece ser el motivo de invalidar la posibilidad de dicha ayuda técnica. Ayuda para la que salvo este error burocrático deja sin ayuda a la candidata correcta. Somos la sociedad más inclusiva del mundo, si nos dejan aprovechémoslo.

María Jesús Brau Laguna. ZARAGOZA

Ocurrencia ministerial

Leo que la ministra Díaz propone que sea el trabajador y no el empresario el que se ponga el horario laboral, y sin coste. Me pregunto si no habría que poner controles de alcoholemia en los ministerios; no por nada. Por otra parte, se está pensando en la jornada laboral de 32 horas. Imagino que han hecho los mismos cálculos para 32 que para 23, y lo lamentable no es que lo diga alguien que vive de decir lo que muchos quieren oír, aun a sabiendas de que no paran de decir Diego donde ayer decían digo; lo lamentable es que a muchos no se les ocurra pensar que si con 40 horas se produce x, con 32 se producirá x-8, lo cual quiere decir que lo que falta habrá que incrementarlo en lo que se ha producido en 32 horas porque los costos son prácticamente los mismos. Resumiendo, el valor final del producto subirá. Dicen que para eso habrá subvenciones, ¿y quien las pagará?, ¿los franceses? Yo creo que nosotros, lo cual quiere decir que de una manera u otra pagaremos más. Por otra parte, contra más tiempo libre tengamos más necesitaremos para gastar, o sea que habrá que subir sueldos. Aunque yo creo que tengo la solución, y es hacernos todos empresarios, que es tan simple como ir a la ventanilla, darte de alta de autónomo, y ya eres empresario: te pones el sueldo que quieras, la jornada que te dé la gana y cuando quieras, vacaciones. Otra opción es dedicarnos todos a la política. No se cómo no me hacen ministro.

Mariano Martínez Beltrán. ZARAGOZA

Violencia que no cesa

Acabamos de comenzar un nuevo año y no podíamos haberlo hecho peor. La violencia de género no cesa. No importa si proviene de hombres o mujeres, arrastramos una lacra que no conseguimos erradicar. No sé qué está pensando el Gobierno con tantas ganas de rebajar penas a los acusados. Seguramente a ninguno de ellos le ha afectado esta situación, si no, es imposible concebirlo. Pongámonos en el lugar de esas familias que se han encontrado al cuidado de nietos o sobrinos, incluso de hijos, porque una persona, si se le puede llamar así, ha decidido ser criminal y arruinar la vida de sus allegados para siempre. Se permiten estafas en las que no se devuelve el dinero estafado. Asesinatos, violaciones, agresiones donde parece ser que sus causantes serán castigados de forma más suave. ¿Cómo van a dejar de hacerlo si escuchamos en todas las noticias que las penas serán más livianas? Total, en unos años, a la calle y a delinquir de nuevo. Existe miedo generalizado en todas las víctimas silenciosas que nos rodean. Miedo a respirar, a hablar, a vivir una normalidad que piensan corresponde a los demás, y de la que estas personas no son favorecidas. Creo que no son protegidas suficientemente por nuestros gobernantes. Pienso que la mayoría de los delincuentes no se reinsertan. Es duro percibir esta sensación, pero lo leído y escuchado a diario me lo demuestra cada día más. Sería necesario un castigo mucho más duro, que los asuste y cree precedentes. Quizá lo pensarían algo más antes de cometer sus delitos. Aun así, si eres una posible víctima, no temas contarlo, habla con quien tengas más cerca. Y sobre todo, si denuncias, no te acobardes después. Sigue adelante con firmeza. Mantener la mente fría es difícil pero no imposible. Por favor, no flaquees.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

