Cartas al director de HERALDO: Subvenciones que no llegan

Subvenciones que no llegan

¿Dónde están los fondos Next Generation para el vehículo eléctrico? Llevamos mucho tiempo oyendo hablar de las líneas de financiación para el fomento del vehículo eléctrico para la reducción de emisiones.

Existen muchos expedientes de solicitud al amparo de estas líneas de ayuda, habiéndose realizado las inversiones previstas hace casi un año y cumpliendo con todos los requisitos que la Administración puso. Por fin, muy recientemente se publicaron los expedientes aprobados, solicitándoles unos documentos como; justificante del pago de la inversión, certificado de titularidad de la cuenta bancaria, fotos del vehículo, etc., pero no se dice cuando se pagará. Alguien me dice que se está pagando a los dos años. Me pregunto qué está pasando con la Administración autonómica para que, en unas subvenciones en las que no es necesario realizar ninguna complicada gestión, se estén demorando unos pagos que para muchas personas suponen el estar pagando intereses de dichas cantidades. Me gustaría saber de la DGA si el problema es que no están disponibles los fondos, a pesar de lo que se viene insistiendo, o en otro caso, que existe un problema de falta de personal o de competencia para llevar adelante la tramitación de las ayudas, lo cual, ante la gran cantidad de solicitudes que se han presentado y se presentarán dentro de los fondos Next Generation, puede ser un gran problema. Un funcionario de la DGA me dice que tiene que revisar los expedientes la Cámara de Comercio, y también que no hay personal suficiente y que se van a incorporar cuatro ingenieros. En resumen, no hay dinero y se ha embarcado a mucha gente sin explicarle cuándo se va a cobrar. No quiero imaginar cuando hablemos de inversiones más cuantiosas y con mayor exigencia de inspección y control.

Javier Bergua Guillén. ZARAGOZA

Esperando a entrar en la lista de espera

Según datos que publicó HERALDO el pasado día 21, cedidos lógicamente por la Consejería de Sanidad, hasta diciembre de 2022 existen en nuestra Comunidad un total de 6.437 pacientes en lista de espera para recibir una intervención quirúrgica. Quiero referirme a los 791 que se detallan en la especialidad de Oftalmología, que pueden tener la demora de unos 98 días en ser intervenidos, y parece hasta razonable esos tres o cuatro meses de espera, si no fuera porque la realidad es bien distinta. La Consejería de Sanidad facilita los datos de ‘la lista de espera’, pero no informa del tiempo que hay que esperar, valga la redundancia, hasta que te incluyen en esa deseada lista de espera. Hace unos años se me detectaron principios de cataratas. Se me informó de que llegaría el momento en que se manifestarían con más intensidad, y, llegado ese momento, cita con el médico de Familia, quien a su vez solicita el que seas visto por un oftalmólogo. Pasa algo más de un mes, y recibo volante para la consulta de ese especialista. Confirma unas cataratas muy avanzadas, y a su pregunta, acepto ser intervenido. Esta consulta es el primer paso, porque después seguirá otra consulta con otro oftalmólogo, especialista en cataratas, para que confirme si las condiciones del paciente son idóneas y necesarias para llevar a cabo esa intervención. Y ahora viene lo bueno, es decir lo malo: según se me ha informado hoy mismo en el Salud, entre ambas consultas, la pasada y la que te falta, suele pasar un año bien largo, puede que cerca de dos, y si el reconocimiento es favorable, por fin, pasas a esa ‘Lista de Espera’ tan deseada. Después, cuatro meses más hasta que definitivamente te intervienen. Si no me fallan las cuentas, estamos hablando de dos años largos, y el problema de tu salud sigue sin solucionarse. ¿Es lógico que en nuestra sanidad pública se estén produciendo estas dilaciones tan, aparentemente, indebidas? Seguramente en nuestra Consejería de Sanidad tendrá la respuesta, los ciudadanos que vamos a cumplir en breve ochenta años no la sabemos.

José Luis Lavilla Pardos. ZARAGOZA

Las talas de árboles

Gracias a don Chaime Marcuello por su implicación en contra de la tala masiva de pinos en una zona maravillosa de la Sierra de Albarracín, que parecía pertenecer a Suecia o Noruega: espectacular. Se están cargando miles de hectáreas para instalar, a lo largo de la provincia de Teruel, la desheredada de Aragón, una red eléctrica con eólicas que beneficiará a las comunidades de Valencia y Cataluña. Como siempre, Teruel paga a cambio de nada. Hace dos días, yendo a Zaragoza para participar en un acto cultural, adelanté a cuatro camiones repletos de troncos, algunos muy estrechos, es decir muy jóvenes. A la vuelta y de noche vislumbré enormes camiones cargados con elementos de las eólicas que quieren arrasar la provincia más olvidada de Aragón. Resulta vergonzoso que ningún partido haya abierto la boca. Me consta que muchas instituciones están compradas. Las personas de bien y que aman su tierra se están rebelando. Todavía no he escuchado lo que piensa Teruel Existe. Gracias, don Chaime, por sus reflexiones que apoyo totalmente. Cuenta con mi modesto aplauso. Tomo nota para las próximas elecciones.

Miguel Labay Matías. TERUEL

Problemas con la factura de la luz

No doy crédito al leer que varias familias de Zaragoza han padecido ‘cruces de contadores’ durante tiempo y se han tenido que sacar por sí mismas las castañas del fuego ante facturas que no se correspondían con sus consumos. Y no doy crédito porque tras meses de llamadas semanales, reclamaciones infructuosas y mucha indignación, me he visto reflejada en su misma situación. En mi caso, con una vivienda de nueva construcción y de bajo consumo energético, nos encontramos el pasado mayo con una factura superior a 800 euros. Ahí empezó el calvario que aún no se ha resuelto por falta de interés de las eléctricas. Ocurrió con un pequeño comercializador de Zaragoza, que no solo nos reconoció que la factura era desmesurada, sino que además podría estar dándose un consumo cruzado con otro contador. Lástima que se desentendiera. Solo las comercializadoras pueden contactar con la distribuidora para gestionar estas quejas, así que si encima tu comercializador te deja en la estacada, date por perdida. Horas de cola en Endesa para nada, llamadas a la UCA, a la OCU y una reclamación en la Junta de Arbitraje que no ha servido de nada dado que las eléctricas están fuera del convenio. Súmense las cartas de aviso de posible corte de suministro y la amenaza de que te incluyen en el registro de morosos. Ante la desprotección de los clientes, nuestras propias pesquisas son lo único que nos quedan. Y, sobre todo, mucha paciencia y persistencia ante un trato injusto que repercute en nuestros bolsillos.

Pilar Badía González. ZARAGOZA

