Cartas al director de HERALDO: Un remache en el ataúd de las Humanidades

Un remache en el ataúd de las Humanidades

La Lomloe va a suponer el remache en el ataúd de la asignatura de Griego en nuestro (mal llamado) Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Hace años que la apasionante y preciosa asignatura de Griego no se imparte en muchos centros de Secundaria, pues se perfila al alumnado hacia una salida útil, empresarial, más que a una de letras, ‘inútil’ y sin futuro.

Por si acaso le daba por revivir, la Ley le ha puesto de añadido varias novias (optativas) que nuestro alumnado puede elegir, pero además, si la elige pero no hay un número determinado, tampoco se impartirá. Y muchos equipos directivos operan según la Ley, pero sin beneficiar a las Humanidades, ni menos a la lengua griega. Y ya sabemos que la optatividad es igual a la desaparición. Respecto a otra preciosa asignatura como la Cultura Clásica, pues en 3º también le han salido más novias, con el mismo perfil ‘útil’, y en 4º queda diluida en un maremágnum de optativas. Y se sigue aplicando lo dicho antes: si no hay un número determinado, no se imparte. Claro, sumar las palabras cultura (con la incultura que arrastra este país) y clásica (no sea que nuestro alumnado conozca la grecolatina y le dé por hacer Latín y Griego) no mola. El Departamento de Lenguas Clásicas es el único, junto con el de Economía, que no tiene ninguna asignatura obligatoria en toda la Secundaria. La explicación es sencilla: el Latín y el Griego son asignaturas que exigen esfuerzo, dedicación, serenidad, reflexión y tiempo, valores que ahora no se llevan, en medio de la vorágine de prisas e inmediatez en la que nos movemos, y aún más nuestra juventud, acostumbrada a un clic del ordenador o del móvil. En fin, una lástima que ocurra esto en el maltrecho sistema educativo español, copia de otros modelos donde resultó un fracaso.

Félix Gay Sánchez. BARBASTRO

Semáforos intermitentes

Hoy he sufrido un atropello por semáforo en ámbar intermitente para los conductores, en el cruce de la avenida Duquesa Villahermosa con Vía Univérsitas, con semáforo verde para peatones y bicicletas. Afortunadamente, puedo contarlo. No han tenido la misma suerte otros ciudadanos que o bien caminando o bien desplazándose en bici o patinete han perdido sus vidas trágicamente. Todos tenemos presente al niño de catorce años que hace bien poco nos dejó por este mismo problema. Llevo escribiendo sobre esto al Ayuntamiento desde hace años, por el peligro que suponen los cruces próximos a escuelas e institutos, sin encontrar la solución que creo merece. ¿Cuántos atropellos son necesarios para que se erradiquen de una vez los semáforos en ámbar intermitente de los cruces de la ciudad de Zaragoza? Por el momento, voy a recoger firmas en la plataforma de Change.org : "Erradicación de semáforos en ámbar intermitentes de la ciudad de Zaragoza".

Alodia de Val Lafaja. ZARAGOZA

Una valla en las afueras

"Vía pacificada, máximo 30 km/h en calles de un solo carril". Así reza el cartel que se ve en todas las entradas de Zaragoza. Todas las calles nuevas de un carril –muchas– lo son por la conversión de carriles dobles a únicos por la ley del embudo, con un bote de pintura y una brocha, promovida por ‘el Gran Inmovilizador’, ‘Marqués del Carril Único’. La Declaración de Estocolmo, aprobada por Naciones Unidas dentro de la Agenda 2030, habla de exigir una velocidad máxima de 30 km/h en zonas –peligrosas– donde los usuarios vulnerables –peatones, motos, bicicletas y patinetes– se mezclan de forma frecuente con los vehículos. El Gran Inmovilizador del Servicio de Movilidad del Ayuntamiento considera que los mil kilómetros cuadrados de Zaragoza entran en la categoría de zona peligrosa. Diseñó el gran fraude, crear zonas peligrosas –al convertir un montón de calles de dos carriles en vías de un solo carril, obligando a circular a todos los vehículos, bicis y patinetes por el carril único– para luego imponer la limitación. El sentido común dice que si la calle tiene dos carriles y no hay carril bici, se dedique uno a hacer un carril para bicis y patinetes, exclusivo o no, y se deje el otro solo para vehículos a motor, con un límite de 50 km/h, antes que hacer un carril único, y desaprovechar el otro.

José Manuel Solá. ZARAGOZA

La gestión sanitaria

Leí que el Gobierno de Aragón propone un plan nacional para mejorar la sanidad en toda España. Me quedé estupefacto. En Aragón la gestión de la sanidad está entre las peores de España, al menos en cuanto a listas de espera, y a nuestro Gobierno se le ocurre liderar un plan nacional. ¿Por qué no empezamos por mejorar la sanidad aquí y, si da resultado y pasamos a ser de los mejores, estaremos en disposición de que nos copien los demás? Hoy estamos en disposición de aprender de los mejores. No sé si es que piensan que basta con sacar un panfleto para que los ciudadanos caigamos en la trampa y les votemos. Yo creo que el problema de nuestra sanidad es exclusivamente de gestión, que en la sanidad pública tenemos suficientes y buenos profesionales, pero hace falta una organización tipo empresa privada para optimizar bien los recursos; y hasta ahora nuestro Gobierno no ha demostrado que sepa hacerlo. Señores del Gobierno de Aragón, analicen los puntos débiles de nuestra sanidad, busquen distintas soluciones, quédense con la mejor y si necesitan asesoramiento de expertos, búsquenlos.

José Bertol Deito. ZARAGOZA

El precio de la luz

Leí las declaraciones de don Ignacio Galán, presidente de Iberdrola (que luego rectificó) en las que acusaba a ciertos clientes de ignorantes. No sé si estaré entre los que mencionó, pero sí me considero incapacitado para comprender por qué, siendo que todos los kilovatios hora tienen un coste prorrateando las diferentes fuentes de producción igual, no tienen un mismo precio siendo todos ellos pequeños consumidores, sino que depende del contrato que tengas. ¿Cómo podemos la inmensa mayoría saber cuál nos puede interesar para que un bien de primera necesidad no sea un coste muy oneroso? Sí que comprendería que hubiera diferencia según el consumo. Tampoco entiendo que muchas empresas por motivo del precio de la energía tengan que cerrar, con la consecuencia de perder muchos puestos de trabajo (tan necesarios en estos momentos); y el Gobierno, siendo que las compañías energéticas tienen beneficios, no intervenga para poner un precio que sea rentable para las empresas productoras y no sea tan gravoso para las familias y empresas. Estoy seguro de que ese ajuste de precios no lo veré, dada mi edad de 90 años.

José Gil Bruna. DAROCA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es