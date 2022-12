Regalo de Navidad

Un kit de travesía para 2023 puede utilizar una de las corrientes de la filosofía helenística, el estoicismo, a modo de caja.

El espíritu estoico ayuda a liberarnos de las pasiones que nos llevan a buscar cosas imposibles (la inmortalidad) o irrelevantes (la riqueza y la fama), para poder vivir sin perturbaciones. "Siempre que tropieces con la desvergüenza de alguien, de inmediato pregúntate: “¿Puede realmente dejar de haber desvergonzados en el mundo?”. No es posible. No pidas, pues, imposibles", decía Marco Aurelio.

Dentro de esta invisible caja navideña podemos colocar algunas teorías útiles. Muy práctica para estos días de polarización y fanatismo, es la tesis liberal que Mario Vargas Llosa reitera en su ensayo ‘La llamada de la tribu’ (2018). Se basa en aceptar, durante el debate, "que yo podría estar en el error y el adversario tener razón". Este espíritu tolerante puede condensarse en una invitación: "¿Se le ocurre a usted algo mejor? Discutámoslo".

En tiempos de incertidumbre, hay que pertrecharse de buenas ideas, sean antiguas o nuevas. Sirve Séneca y también Adela Cortina

Esta idea del escritor hispano-peruano reclama el complemento de otra de Isaiah Berlin, que no quería escuchar y leer a los que pensaban como él sino a los que tenían opiniones antagónicas. A diferencia de lo que es tan habitual en la actualidad, el humanista liberal afirmó: "Lo interesante es leer al enemigo, porque este atraviesa las defensas, encuentra los puntos débiles. Me interesa saber qué es lo que falla en las ideas en las que creo, saber por qué estaría bien modificarlas o incluso abandonarlas".

Otra valiosa aportación en nuestro obsequio navideño es una herramienta contra el populismo y el nacionalismo rampantes: el cosmopolitismo. Como explica Martha Nussbaum en su libro ‘La tradición cosmopolita’ (2020), el coronavirus es la última evidencia de que todos viajamos en la misma nave: un virus surge en una ciudad china y en unas pocas semanas llega a todos los rincones del planeta. El cosmopolitismo es "una aproximación moral a la política centrada en la humanidad que compartimos más que en las marcas del origen local, el estatus, la clase y el género que nos dividen".

La caja de regalo se puede completar con propuestas como la de la ejemplaridad (frente a la sociedad de indignados y egoístas, el filósofo Javier Gomá lanza al ciudadano un llamamiento civilizatorio a ser ejemplar, a que nuestras respectivas vidas sirvan de guía a los demás) o la ética de los cuidados, que defienden Adela Cortina y Victoria Camps. Al fin y al cabo, la ética no debe construirse sobre el imaginario de la autonomía individual porque, en algún momento, todos cuidamos y todos necesitamos que nos cuiden.

Con unos y otros se puede confeccionar una sustanciosa cesta navideña, un regalo útil para navegar en mares adversos

Para completar el regalo cabe añadir copiosas dosis de escucha y de voluntad de entender. Lo reclama Byung-Chul Han en ‘Infocracia’ (2022): "La crisis de la democracia es ante todo una crisis de escuchar". La democracia es una congregación de oyentes. Si no hay escucha no se puede crear un ‘nosotros’, una comunidad que dialoga. Y si no existe una comunidad, no hay democracia. Escuchar nos permite, además, comprender, como propugnó Hannah Arendt, aunque el entender y el contar lo que entiendes te genere críticas.

El lazo perfecto con el que envolver nuestro obsequio navideño es el humor. Agobiados con los precios de los productos básicos o con la crispación política, el ingenio ayuda a sobrellevar las penas. Woody Allen, por ejemplo, tiene soluciones para estos desafíos: "Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero". Lo pertinente es reírse un poco de todo, empezando por uno mismo. Churchill lo explicaba con fina ironía: "La imaginación consuela a los hombres de lo que han podido ser; el humor les consuela de lo que son".