Asaltando parlamentos

Los conspiradores conspiranoicos que en Alemania planeaban derribar el gobierno por la fuerza pretendían, entre otras maniobras, asaltar el parlamento, el Bundestag.

Lo que no está claro es si pensaban hacerlo al estilo Tejero, como ocurrió en Madrid en nuestra prehistoria democrática, o si preferían el método del hombre-bisonte, como pasó en Washington hace como quien dice cuatro días. El miércoles, mientras el presidente de Perú intentaba triturar la constitución para hacerse con poderes dictatoriales, también en Lima corrió el temor de que el parlamento fuese asaltado. ¡En fin, qué incómoda institución para los aspirantes a tirano o para los aprendices de brujo resultan las cámaras que recogen la soberanía y la diversidad política de una nación! Que Pedro Castillo, el presidente del sombrero chotano, el campesino-maestro, el supuesto defensor de los pobres y los oprimidos, terminase como ha terminado quizás no era, lamentablemente, difícil de imaginar. ¡Negro futuro para los pobres y los oprimidos mientras los defensores que les salgan sean de la índole de los Castillo, Maduro, Fernández de Kirchner, etcétera! Pero que en la República Federal Alemana haya quien ande preparando golpes de Estado ya nos pilla más de sorpresa, y hasta llega uno a pensar que esos golpistas de extrema derecha viven más en sus fantasías que en la realidad. Ojalá. En todo caso, los juramentados alemanes tienen mala suerte. No solo porque los hayan pillado con las manos en la masa, sino por ser alemanes y conspirar contra Alemania. Allí se pueden comer una gravísima condena por alta traición. En España, serían solo unos veniales desórdenes públicos. Y el indulto ya estaría en marcha. No creo que el Estado alemán vaya a ser tan blando.