Cartas al director de HERALDO: El mercadeo con los independentistas

El mercadeo con los independentistas

Desde que el presidente del Gobierno ganó la moción de censura, ha trabajado para que España como nación deje de estar en el lugar internacional en el que estaba y le corresponde, a la vez que, sin escrúpulos, ha asaltado los pilares del Estado y moldeado estructuras legislativas según afinidad del encausado, no por el delito cometido.

Ejemplo de ello es su irresponsable acuerdo con ERC para derogar el delito de sedición y tratar de modificar el de malversación, solo por interés político propio y en pago al apoyo independentista a los Presupuestos, nunca por necesidad legislativa ni exigencia de los españoles, alegando una "necesaria alineación de nuestro sistema legislativo con Europa, a requerimiento de la UE", cuando, en realidad, nuestro sistema legislativo ya estaba perfectamente alineado, ninguna institución de la UE ha reclamado ese ajuste, los expertos han confirmado que esa reforma es innecesaria y hay cinco países europeos con penas más altas. Esta grave iniciativa degrada los niveles democráticos, desarma al Estado ante futuras conductas desintegradoras y afecta a la relación entre ciudadanos. Eso sí, Sánchez presume de haber "normalizado" la "convivencia y concordia" en Cataluña (mientras no te declares constitucionalista), resultado lógico cuando son los independentistas los que, aprovechando su ventaja, vienen marcando la gobernabilidad del Estado, presionando al Gobierno con sus exigencias y haciéndolo cómplice de su deriva desintegradora del Estado. El alcance de niveles de concordia y buena convivencia debería ser siempre resultado del diálogo y el respeto a la ley y a la Constitución, nunca recompensa por mercadeo de concesiones políticas, de dudosa legalidad, a colectivos o formaciones políticas cuyo objetivo es la ruptura del país.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

El conflicto de Avanza - Hay personas en paro

Hay una solución para el conflicto de los conductores de los autobuses urbanos de Avanza. Se quejan de no llegar a un acuerdo salarial, lo que les ofrece la empresa no les parece suficiente. Y luego se quejan de que las horas no trabajadas les son descontadas. Hay personas en situación de paro y agradecerían tener un puesto de trabajo y salario para vivir.

Pascual Enrique Gimeno García. ZARAGOZA

El conflicto de Avanza - Los perjudicados

La huelga es un derecho que tienen los trabajadores para mejorar sus condiciones de trabajo y defender sus intereses. Pero no siempre la situación que se crea es un tema entre empresa y trabajadores, porque repercute en terceras personas que salen perjudicadas. Este es el caso de la huelga de autobuses, que en Zaragoza es tan habitual como el cierzo. Personalmente no me siento muy perjudicado, porque acostumbro a caminar, pero es penoso ver el sufrimiento de muchas personas esperando en las paradas, con el clima tan extremo que tenemos y con los problemas de movilidad de muchos vecinos por su edad. Hace unos meses, tomando unas cervezas en un bar del centro de Zaragoza, una persona del comité de empresa se vanagloriaba en voz alta de que los conductores de los autobuses urbanos ganaban mucho más dinero que titulados superiores como ingenieros o médicos, pero aun así piden aumentos de sueldo por encima de cualquier otro convenio. Todo es posible, pero que lo hagan sin fastidiar a quienes no tiene culpa de nada. Pienso que en la vida hay que buscar el acuerdo y la moderación. La huelga de los trabajadores de Avanza conlleva muchos problemas a amplios sectores de la sociedad. Las últimas reacciones me hacen pensar que debe de haber unos intereses que no llegamos a entender. Visto lo visto, propondría que el Ayuntamiento de Zaragoza concediese el título de Ciudadano Ejemplar al comité de los trabajadores de Avanza por su colaboración para que, a base de caminar, los usuarios disfruten de una salud inmejorable.

Luis Carramiñana La Vega. ZARAGOZA

Los dueños del asfalto

No sé si en algún sitio oficial, Ayuntamiento, Policía Local, etc., se han dado cuenta de que son los dueños del asfalto, que por otra parte lo deterioran los autobuses con sus frenazos y cambios bruscos de velocidad, incluido saltarse los semáforos en ámbar, por no decir en rojo. Van a velocidades extremas para un autobús en una ciudad. Setenta y más kilómetros por hora, por supuesto en bajadas y lugares apropiados, pero son vehículos de gran envergadura para ir jugando. Podría continuar con más observaciones, pero son suficientes para darnos cuenta de que han llevado a dos muertes por atropello. En una ciudad hay que tener un respeto al ciudadano o al peatón. La carretera y la autopista es otro tema.

Julio Sánchez Millán. ZARAGOZA

Mercadillo solidario

Las Conferencias de San Vicente de Paúl organizamos un mercadillo solidario de artesanía navideña, del 25 de noviembre al 1 de diciembre en la plaza Santa Cruz (edificio Fundación San Valero) en horario de 10 a 14 y de 17 a 21. Venderemos belenes, adornos, centros y coronas realizados con elementos naturales, confeccionados artesanalmente por nuestro voluntariado. Durante el mercadillo habilitaremos un punto de recogida de adornos navideños de otras temporadas, para su reciclaje y reutilización. Todo el dinero recaudado irá destinado a la obra social de las Conferencias en Zaragoza (C/ San Pablo 42), donde damos clases gratuitas a persona en riesgo de exclusión para ayudarles en su proceso de integración en el mundo laboral, así como al reparto de alimentos para personas desfavorecidas del barrio de San Pablo. ¡Esperamos vuestra visita!

María Alcrudo Presidenta en Zaragoza de las Conferencias San Vicente de Paúl

Desarrollo humano

"El desarrollo es el nuevo nombre de la paz". Esta frase de Pablo VI, en la década ‘optimista’ en esta materia, sigue vigente. El desarrollo humano debe ser solidario e integral, promoviendo a todo el hombre (también la parte espiritual) y a todos los hombres. Pero el subdesarrollo material de los países en vías de desarrollo contrasta con el subdesarrollo espiritual de los países desarrollados. España ha pasado en desarrollo humano del puesto 22º en 2016 al 27º en 2021, ¿nos convertiremos en un país de subdesarrollo material? ¿Estamos desarrollados también espiritualmente? Sin desarrollo no será posible la paz. Todos los pueblos tienen derecho al desarrollo, aunque la forma pueda variar. El desarrollo de los países pobres beneficia a los ricos. No es bueno imponer desde fuera el tipo de desarrollo a conseguir. En los países desarrollados viven personas pobres, el cuarto mundo, y en los subdesarrollados viven personas ricas, a veces de forma escandalosa. Cada uno debe cubrir sus necesidades básicas, incluyendo la educación, que capacita el desarrollo. Como no hay recursos para todos en sociedades consumistas, no solo hace falta voluntad política para alcanzar la justicia, sino un compromiso generoso de cada uno, que unido a la austeridad permita este desarrollo integral.

Javier Pueyo Usón. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es