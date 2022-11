Bien hecho

Pues sí, han hecho bien, muy bien, los responsables de Grancasa en rectificar dejando de nuevo a la vista la superficie completa del mural de Antonio Saura y Fidel Ferrando que adorna y ennoblece la fachada del popular centro comercial zaragozano.

Saura (Huesca, 1930-Cuenca, 1998) fue uno de los más destacados pintores aragoneses y españoles de la segunda mitad del siglo XX y no era de recibo que su obra, concebida para ser disfrutada por todos en un concurrido lugar público, en la calle realmente, apareciese mutilada, falseada. Tras las obras de reforma de la fachada, concluidas el pasado mes de julio, se le había tapado un metro por cada lado, ocultando además la firma del artista. Ahora ha vuelto a quedar totalmente al descubierto y este ‘Cocktail party’ de cerámica recupera así su integridad artística. Lo que es una buena noticia para Zaragoza. Como gran parte de las obras de Saura, este mural está entre la figuración y la abstracción. O quizás es una abstracción con resonancias figurativas. O una figuración de caras y cuerpos ‘abstraídos’, esquematizados. No sé si la referencia será acertada, pero lo relaciono con las multitudes que Saura pintó en los años sesenta, como ‘La gran muchedumbre’ de 1963 que expone en Madrid el Reina Sofía. Solo que la imagen que nos recibe en Grancasa tiene más color, no es sombría sino alegre, primaveral. Una buena tarjeta de presentación para un establecimiento que, además de comercial, es un lugar de esparcimiento. En fin, allá por su inauguración, hace veinticinco años, Grancasa nos regaló a los zaragozanos esta magnífica obra de un gran pintor. Luego, por las razones que fuera, cayeron en la tentación de estropearla. Pero, sin tardar demasiado, han corregido el error. Y han hecho bien.