Cartas al director de HERALDO: El Rastrillo Ozanam

El Rastrillo Ozanam

Federico Ozanam (Milán, 1813-Marsella, 1853) representó el modelo de persona laica, intelectual y católica, sentó las bases del nuevo pensamiento social, defendió la justicia en las relaciones laborales y humanas, condenó la esclavitud y rechazó las enormes diferencias entre ricos y pobres.

En 1981, el Consejo Provincial de las Conferencias San Vicente de Paúl de Zaragoza puso en marcha la Obra Social Federico Ozanam. Gestionada por la Sociedad San Vicente de Paúl, se inició con pocos recursos en el barrio de San Pablo. En 1989 se acuerda la creación de la Fundación Federico Ozanam, entidad privada de carácter social, independiente, sin ánimo de lucro; desarrolla en Zaragoza nuevas vías de intervención social y trabaja por una mayor igualdad de oportunidades, apoya a la tercera edad y la promoción e inserción social de las personas desatendidas económica o socialmente. Su intervención contempla a personas mayores, infancia, familia, jóvenes, mujeres, formación y empleo, inmigrantes, exclusión social, comunidades y colegios. Todos los años organiza Rastrillo, que es un mercadillo solidario fruto del trabajo y la participación del voluntariado, empresas e instituciones y que se celebra a finales de octubre en nuestra ciudad. Sirva la presente para agradecer a los componentes del patronato, a las entidades colaboradoras y, sobre todo, a las personas voluntarias, su disposición para que estas tareas lleguen a buen fin año tras año.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

Consulta por la tarde

Si el médico tiene consulta por la mañana y lo estima necesario vuelve a la tarde para seguir viendo a sus enfermos. Estos ignoran que cuando el médico los está viendo por la tarde lo está haciendo sin recibir ningún pago: está trabajando gratis. Los pacientes lo desconocen y no pueden manifestar su agradecimiento al facultativo. Esto no es una película, esto pasa, puedo asegurar que en Zaragoza sucede por lo menos en el Casco Viejo (San Pablo), y seguro que en muchos más sitios. No soy médico, estas líneas son simplemente informativas; quizá a la gente le interese conocer.

José Luis García Pardo. ZARAGOZA

Cuba y el ‘bloqueo’

Borja Giménez escribía el 23 de octubre un artículo sobre Cuba, inspirado en una visita a la isla. Acierta en que la situación allí es difícil. Lo que ocurre es que va como un fotógrafo que no quiere ver ni saber las causas de lo que fotografía. Porque no quiere solucionar nada. Simplemente busca y encuentra argumentos que le ratificasen en lo que pensaba. Les voy a contar que la política de Estados Unidos hacia la isla es intentar asfixiar a su población, para que así se produzca un estallido social y sea el pueblo cubano el que derroque al gobierno. Esa es la principal causa de la penuria que sufren en Cuba. Y desde hace 62 años hay un tremendo bloqueo que intenta asfixiarles. En el colmo de la maldad, dicen desde Estados Unidos que ahora van a donar dos millones de dólares por el huracán a través de una ONG. ¿A quién quieren engañar? Desde que gobierna Biden, el perjuicio del bloqueo se calcula en 6.364 millones de dólares. Y que no me nieguen el bloqueo, porque el PP, cuando ha gobernado en España, también ha votado en la ONU contra ese bloqueo. Les doy dos detalles recientes. Cuando ocurrió el desastre de los tanques de combustible en Matanzas, intenté enviar a Cuba una transferencia desde mi cuenta corriente. En el banco donde ingresaba mi pensión me dijeron que no hacían transferencias a Cuba. Ni siquiera por humanidad. Eso es consecuencia del bloqueo. He dejado de trabajar con ese banco. El segundo, Estados Unidos obliga ahora a solicitar visado para entrar en su país a quienes hayan estado antes en Cuba. Dicen que es porque Cuba es patrocinador del terrorismo. El argumento es que en Cuba se produjeron unas conversaciones de paz entre gobierno y guerrilla de Colombia. Estados Unidos pidió a Cuba que les entregara a los miembros de la guerrilla, algo que Cuba no podía hacer. Es una forma de poner un obstáculo más a la mayor fuente de ingresos que tiene la isla. Es intentar asfixiarles. Es la enésima medida represiva.

José María Martínez Marco. ZARAGOZA

La perrita más cariñosa

Estas líneas son para mi perrita Nala, fallecida. Le dedico este recordatorio y expreso mi amor y dolor por su pérdida. Se me ha ido una hija, la perrita más dulce y cariñosa que podía existir. Jamás he llorado por alguien como he llorado por Nala. Te agradezco estos diez años que hemos compartido. Tu ausencia me pone muy triste. Has dejado una huella inolvidable y, donde estés, que sepas que te he querido como a una hija. Se ha quedado tu pareja perruna, Toy, tu hija Noa y el resto de la familia que lloramos tu ausencia. Gracias por todo, Nala, te quiero.

Bernardo Palomo Clavero. LA PUEBLA DE ALFINDÉN (ZARAGOZA)

Zaragoza, su historia y sus fiestas

El día 12 de octubre, en Zaragoza capital se celebran las fiestas de la Virgen del Pilar. Después de que Rodrigo de Triana, en la carabela Santa María, desde el palo mayor gritase ¡tierra!, desembarcó la expedición española mandada por Cristóbal Colón en un 12 de Octubre de 1492. Tomaron posesión en nombre de los Reyes Católicos, del nuevo mundo, creyendo que habían llegado a las Indias, poniendo el rumbo contrario del este al oeste, con la convicción de que el Planeta era redondo. Dicha ciudad es recorrida por los ríos Huerva, Gállego y el famoso Ebro, bañando en su orilla la magnífica Basílica de la Virgen del Pilar, acompañada en su gran plaza de las Catedrales por La Seo, en la cual están reflejadas todas las culturas que han pasado por esta tierra arisca, de carácter desértico en los montes y fértil y rica en el regadío de sus huertas. Gentes valientes, como demostramos a través de las invasiones de todo tipo, aunque la más relevante fue la guerra de la Independencia, en la cual se echaron hacia la artillería napoleónica, en masa, hombres, mujeres y niños. El general francés, después de tomar Zaragoza, dijo que si hubiera sabido que una victoria era eso, no se hubiera hecho militar. Somos cabezones, ya que cualquiera no nos cambia nuestra opinión, decisión o forma de hacer las cosas, pero somos nobles como nadie, campechanos y acogedores de todo tipo de personas, sean de las diferentes razas o lugares de distintas o lejanas procedencias. Vivan la fiestas del Pilar de Zaragoza, que son las fiestas de Aragón, de la Hispanidad y de toda humanidad que se quiera desplazar. Que nunca olvidarán, por muy lejos que estén, estas fiestas, estas tierras, con sus costumbres, sus tradiciones y sus gentes.

Mariano Remiro Monteagudo. ÉPILA (ZARAGOZA)

