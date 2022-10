Lecciones por aprender

Como ya publicó HERALDO, el pasado día 10 de octubre tuvo lugar una sesión en el Parlamento Europeo de la ‘Comisión especial sobre la pandemia de covid-19: lecciones aprendidas y recomendaciones para el futuro’ cuando menos, controvertida.

El vídeo de la misma está disponible en la web del Centro Multimedia de la institución. Se puede ver completo y escuchar la versión original de los participantes. También es posible seleccionar la traducción a doce idiomas distintos, incluido el español. Comenzó a las 14.30.15 y terminó a las 18.09.45, contando descanso y cambio de ponentes. Lleva un buen rato atender a todas las intervenciones. He de reconocer que en algunos momentos he saltado alguna de ellas.

Una comisión especial del Parlamento Europeo estudia lo ocurrido durante la pandemia para intentar extraer lecciones de cara al futuro

Llegué a este asunto por curiosidad. Un par de hilos de Twitter animaron el debate a propósito de la pregunta del eurodiputado holandés Robert Roos, vicepresidente del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, y la respuesta de Janine Small, responsable regional de Pfizer Vaccines en los International Developed Markets. Ella comparecía como representante de Pfizer en ausencia del CEO, Albert Bourla. Algo que irritó y molestó a unos cuantos de los miembros de la comisión.

Precisamente, el eurodiputado holandés comenzó su intervención (a las 15.21.25) en su idioma quejándose de esa ausencia y de la falta de transparencia que supone, máxime cuando han sido millones de euros los embolsados por esa compañía con los contratos firmados con la Unión Europea. La traducción no tiene la fuerza que consigue cuando pasa a preguntar en inglés (15.22.54), para que no queden dudas y, muy probablemente, para conseguir que su mensaje se distribuyese en miles de medios y redes. Entonces dice: "Was the Pfizer covid vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market?". Que se puede traducir como: "¿Se comprobó que la vacuna contra la covid de Pfizer detiene la transmisión del virus antes de su comercialización?".

La sesión en la que participó una representante de Pfizer, fabricante de una de las vacunas, resultó reveladora

Tras su intervención siguieron dos más. Primero, el belga Marc Botenga, del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo. Preocupado fundamentalmente por los intercambios por SMS y canales no habituales entre la presidenta Von der Leyen, el CEO de Pfizer y otros responsables de la multinacional. Pero también sobre la cuestión de los precios, ironizando sobre los dividendos obtenidos y planteando por qué son los únicos propietarios de la vacuna si han contado con una ingente financiación pública. Siguió el croata Ivan Sincic, del partido ‘Escudo humano’, formado a partir de un grupo anti-desahucios del mismo nombre, también criticando la ausencia de Bourla, recordando las sanciones a Pfizer en su país y preguntando si han contrastado sus pruebas con investigadores independientes. Justo después, comenzaron las respuestas de Janine Small (15.28.32) que toreó con habilidad las rejonazos recibidos. Hasta que en un momento dado (15.31.45) comenzó a responder a Roos para decir: "No, this… you know, we had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. And for that point of view we had to do everything at risk", que se puede traducir: "No, esto... ya sabes, tuvimos que movernos realmente a la velocidad de la ciencia para entender realmente lo que está ocurriendo en el mercado. Y desde ese punto de vista tuvimos que arriesgarnos en todo". La primera parte de la respuesta fue la que difundió a la velocidad de la luz… y es la que nos ha de hacer pensar. Ciencia, negocio y política pueden tejer alianzas que no siempre producen resultados socialmente óptimos.

Hubo más intervenciones, algunas muy críticas y duras con las farmacéuticas. Si usted tiene tiempo, merece la pena escuchar e ir más allá. Los trabajos de esta Comisión se pueden consultar en su web. Concluirán con un informe final que habrá que leer. Ahora afloran unas cuantas dudas pero quedan muchas lecciones por aprender. Una evidente es la relación entre ‘ciencia’ e interés y su uso para legitimar decisiones políticas. Ahí comienza a temblar la estructura racional del trabajo científico que se construye siempre desde la crítica, la curiosidad y la duda. Necesitaremos tiempo para reunir los datos y sacar conclusiones. De momento, estas vacunas ni inmunizan ni evitan el contagio.