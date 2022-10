Cartas al director de HERALDO: Sobre cómo tratamos a nuestros animales

Sobre cómo tratamos a nuestros animales

No sé en otros países, pero en el nuestro cada vez se oye y se ve más el maltrato hacia el animal.

Compramos animales para regalar a nuestros hijos, da lo mismo que sea un galápago, un pez, un hámster, un perro o un gato; por decir algunos, pues hay gente que hasta serpientes y aves exóticas se desvive por conseguir. Los primeros acaban siempre en los ríos o abandonados por las calles, al ser insostenible tenerlos o simplemente por cansarse al ver el aumento de tamaño. Los segundos se tienen que alimentar con otros animales. ¿Qué somos? A veces muy inhumanos en nuestro comportamiento; cuanto menos, incívicos. Sacamos a pasear a nuestros perros y les dejamos que se meen por cualquier pared de supermercado, farmacia, farola, quiosco de la ONCE... en fin, serían infinitas las situaciones que he podido ver por nuestras calles. Ya no cuento la de personas o niños que, dejados por sus padres, los sacan a pasear y ni se dan cuenta de que dejan sus heces, o no se quieren dar, por donde quiera que pasan. En parte estoy de acuerdo con la manera que ha adoptado el Ayuntamiento para saber a quién corresponde el animal y poder multar al dueño. Poco cuesta el hacer las cosas bien y quererlos un poco más de lo que se les quiere. Con quien mucho menos comulgo es con las personas que se hacen con perros peligrosos, los llevan sueltos por pueblos y sitios deshabitados y casi siempre ocurre alguna desgracia irreparable, hieren o matan a otro de su especie por el lujo de llevarlos sin bozal. Ahí es donde deberían ser más controladas la tenencia de dichos animales. A mi perro lo hirieron hasta dejarlo sin aliento, pero al de una amiga lo llegaron a matar. Son irreemplazables, el vacío es grande. Seamos conscientes del animal que tengamos en nuestras casas y, antes de tener uno... pensemos.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

Aragón y la energía

La producción de energía eléctrica de origen renovable en Aragón (hidráulica, eólica, fotovoltaica y otras) supone ya cubrir el 150% de la demanda eléctrica de la Comunidad. Según noticia publicada en HERALDO, las grandes compañías tienen proyectos para aumentar dicha potencia instalada, básicamente fotovoltaica y eólica, quintuplicando la existente hoy en día. Es decir, Aragón va a producir una cantidad de energía eléctrica de origen renovable inmensa, muy superior a la que realmente necesita, y que se evacuará al País Vasco, Cataluña y Valencia. Llama la atención que en estas comunidades la producción de eólica y fotovoltaica sea muy inferior a la de Aragón, concretamente en Cataluña hay una muy fuerte oposición para ‘machacar’ su territorio con molinos de viento. Va a pasar lo que ya pasó hace cien años: el territorio de Aragón se explota para suministrar energía, fábricas y riqueza a las comunidades limítrofes. La DGA debería aprender de Cataluña, donde han creado una compañía energética pública que va a explotar las centrales hidráulicas cuya concesión expire en su territorio (aquí ya ha habido varias cuya explotación no ‘suelta’ la CHE) y, más importante aún, va a promover la creación de comunidades energéticas junto con los ayuntamientos, de tal forma que la electricidad resulte más barata a sus residentes y en sus industrias, en definitiva, para potenciar el crecimiento de los territorios que producen electricidad. Deberíamos aprovechar nuestros recursos para que en Aragón la electricidad fuera más barata que en el País Vasco y Cataluña, dado que producimos muchísima más de la que necesitamos. En Alemania ya ha habido movimientos de los estados del norte –excedentarios en energía eólica– para que el precio de su electricidad fuera inferior a los estados más industrializados del sur.

Jesús García Toledo. ZARAGOZA

La cara amable

Tal y como está la sociedad, hay noticias negativas y alarmantes por doquier que alimentan el miedo y la desesperanza. A veces internet fomenta la soledad de personas jóvenes y de ancianos. Además la guerra de Ucrania está trayendo nefastas consecuencias. En medio de este caos, hay muy buenas iniciativas, como las de las personas voluntarias que ayudan a los demás con su tiempo, esfuerzo y conocimientos de forma desinteresada. Hay voluntarios ayudando a que niños ucranianos puedan integrarse en las aulas en Zaragoza. Hay voluntarios que trabajan con personas con discapacidad para lograr su independencia e inclusión. Otros colaboran en la formación de inmigrantes para que se sientan parte activa de la ciudad, como la Fundación Sopeña. Otros están en el Banco de Alimentos o en Cruz Roja. Los voluntarios reflejan la cara amable de la sociedad, al igual que muchas personas anónimas que luchan por un mundo mejor.

Carmen García Morán. ZARAGOZA

Hagamos autocrítica

Marcos de Quinto comentaba recientemente en un tuit que los ciudadanos europeos empiezan a darse cuenta de cómo la izquierda globalista les ha tomado el pelo durante décadas: «Nos han suicidado energéticamente, han abierto las fronteras a indeseables, nos han desarmado y han conseguido que la gente viva peor y con más miedo». Hagamos autocrítica, ¡por favor! La izquierda es envidiosa, traidora y destructiva, pero la derecha es egoísta y con una gran falta de empatía social hacia las causas justas de los más desfavorecidos. Nuestro problema está en que la mayoría de sus militantes y votantes de los diferentes partidos no tienen ideas, solo tienen ideologías, por lo tanto ambos carecen de lo más importante del ser humano, la libertad.

Eduardo Félez Gutiérrez. CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

El documental de Sánchez

Se han distribuido las primeras imágenes del documental de Sánchez ‘Las cuatro estaciones’, con un fragmento titulado ‘La intimidad’. Se dice que podría estar listo en marzo o abril de 2023, a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas. La fecha de estreno la condiciona su comercialización, dado que hasta ahora no se ha vendido a nadie. El documental muestra escenas de Sánchez desayunando con su esposa y leyendo la prensa, con sus perros en los jardines de la Moncloa, junto a su equipo en el Falcon, en un desayuno previo al Consejo de Ministros, con Iceta… Sería bueno complementar estas escenas con otras como: sus conversaciones sobre el asunto Argelia-Marruecos, sus reuniones con independentistas y Bildu, desayunos o almuerzos de trabajo con el exvicepresidente Pablo Iglesias, con sus ministros podemitas, con barones socialistas o técnicos que aconsejaban para atajar la covid… Así los españoles podrían conocer mejor a su presidente, en la intimidad y en la gestión.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

