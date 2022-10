Aprovechar

Según las estadísticas cada español desperdicia 74 kilos de comida al año.

Las estadísticas suelen producirme el mismo rechazo acerca del cual escribió Javier Marías en uno de sus memorables artículos.

Estoy segura de que ni yo ni nadie de mi entorno desperdiciamos tal cantidad de comida ni por asomo. Muchos consumidores venimos de esa cultura del aprovechamiento que nuestras madres y abuelas nos han transmitido con sus genes. No solo no se desperdiciaba nada en los años duros de la guerra y la posguerra, sino que la imaginación se exprimía de forma maravillosa para conseguir que un viejo abrigo de paño pareciese nuevo dándole la vuelta a la tela, por poner un ejemplo. También recuerdo (o quizás lo he soñado) que usaban como blanqueador dental la ceniza de los puros que se fumaban en alguna celebración familiar. Y aunque yo no hubiese nacido, me acuerdo de mi abuela comiendo cortezas de melón cocidas durante la guerra en Barcelona.

Una de las primeras recetas que aprendí de joven fue la de las croquetas de la carne que quedaba cuando hacíamos sustanciosos caldos. Por no tirar, en mi casa no se tiraban ni las cuerdas con que venían atados los paquetes. Deshacíamos los nudos y, para posteriores usos, las enrollábamos en un tubo aprovechado de los carretes de esparadrapo. Y ese tipo de cosas nos recordaba que desperdiciar era de mal gusto.