Cartas: Discapacidad y empleo público

Como padres de una chica con discapacidad intelectual, nos preocupa su futuro. Ha conseguido con gran esfuerzo metas académicas que en su día le fueron negadas solo en base a su C. I., como la titulación en Secundaria. Ahora ya tiene 27 años y está preparando las oposiciones de personal auxiliar de administraciones públicas como si de una carrera de fondo se tratara. La convocatoria del Estado se produce de forma irregular en el tiempo y generalmente con muy pocas plazas, pero publica el temario desarrollado en lenguaje de lectura fácil para que puedan estudiarlo las personas a las que va dirigida la convocatoria que son discapacitados intelectuales. En cambio, nuestra Comunidad autónoma publica el 27 de julio una convocatoria ofertando 6 plazas para personal de servicios auxiliares para discapacitados intelectuales, pero no publica el temario adaptado en lectura fácil para que puedan estudiar. «A día de hoy la Administración de la Comunidad autónoma de Aragón no dispone de los temas adaptados del temario publicado en la convocatoria», respuesta literal que recibo al preguntar. ¡Una auténtica vergüenza!, ya que tienen obligación de tenerlo. Se les llena la boca con la «integración de las personas con discapacidad» pero luego las discriminan. Que los responsables de la función pública se pongan las pilas, hagan las cosas bien y no discriminen a nuestros hijos con discapacidad, que ya lo tienen bastante difícil. ¡Ayúdenles a tener un futuro!

Pilar Gandía Martínez

ZARAGOZA

¿Economía de igualdad?



Me he topado con el Presupuesto del Ministerio de Igualdad para los años 22 al 25. Me he quedado ojiplático, 20.318 millones de euros para lo que la ministra del ramo, Irene Montero, entiende como prioridad absoluta, contando con la aquiescencia de nuestro presidente que sabe que sin los votos de IU le es imposible gobernar. En detalle, 59 millones para ‘Formas de hacer inclusivas’, 0,3%; 18.461 millones para ‘Reparto justo de la riqueza’, 90,8%; 972 millones destinados a ‘Vidas libres, violencia machista’, 4,8%, y 826 millones destinados a ‘Los derechos efectivos para todas las mujeres’, 4,1%. Que si fueran pesetas no me cabrían los números en la calculadora. Pero lo que realmente me ha llamado la atención es que se haya destinado una partida de 18.461 millones de euros a ‘Reparto Justo de la Riqueza’, de lo que podemos deducir que somos ricos, justo ahora que, con la que está cayendo, repartir lo que le sobra a nuestro gobierno nos vendría de lujo. A ver cuándo nuestro amado presidente se da cuenta de que le sería más útil repartir entre los más necesitados que entre los, quién sabe, amigos de la ministra. También me ha llegado un dato escalofriante, el presupuesto de publicidad/información del gobierno se ha incrementado un 300%. Al final, la factura del gas y la electricidad la tendremos que pagar nosotros, el gobierno tiene prioridades inexcusables que atender en las que no entramos los españoles.

Pedro Calvet Gutiérrez

ZARAGOZA

La música, buena compañía

La mejor compañía es aquella en la que estés con quien te quiere, tú le quieres y está a tu lado. Pero, ¡ay!, cuando no está... hay una buena compañía: la música. Ahí está, te habla, te cuenta, te dice palabras, sonidos que te acompañan, sentimentales, folclóricos, nostálgicos, recuerdos de sitios que te gustaron o de otros países que no conoces pero que te gustaría hacerlo. Si te gusta mucho, quieres que hable más alto; otras veces, apetece más casi un susurro, y hay momentos en que quieres que te lo vuelvan a decir al cabo de un rato o tal vez mañana. Hablo desde mi experiencia, para mí la música es lo más cercano a esa otra maravilla y no siempre posible, compañía.

Pilar Cavero y Rivero

ZARAGOZA

Las listas de espera

Informan los medios de comunicación de las crecientes listas de espera en la sanidad pública, tanto para operaciones como para pruebas de especialidades. Se van evitando males mayores e incluso posibles muertes gracias a la sanidad privada, para aquellos a quienes su economía se lo permite. ¿Y quién tiene la culpa de que Aragón sea campeona en listas de espera? Los enfermos no, y el colectivo de sanitarios tampoco. Aquí no hay que culpar al Gobierno central, porque los que dirigen nuestra sanidad están en el Gobierno de Aragón y a ellos tenemos que decirles que esto no puede seguir así y que este es el más grave problema que tenemos. Habrá que hacer algo diferente a lo que se está haciendo. Hagámoslo. Ampliemos las plantillas de sanitarios. Este es el primer paso que tenemos que dar. «La esperanza nos sostiene, pero como sobre una cuerda tirante», esto dijo el escritor francés Paul Valéry.

Enrique Gimeno Clerencia

ZARAGOZA

¿Cuántos diputados sobran?

Hay 1.817 diputados entre el Congreso, el Senado y las diecisiete cámaras territoriales; cámaras que cuestan 625.000.000 de euros al año –344.000 euros por señoría–, un 22% más que en 2015. Un gasto que debería recortarse de manera drástica ahora que nos toca apretarnos el cinturón. Aunque a ellos no les guste. Hay 350 diputados y 265 senadores en España. El presupuesto de ambas instituciones en 2022 es de 160.000.000 de euros; de los que sus nóminas suponen 55 millones de euros (90.000 euros al año de media) y sus gastos otros 12 millones. El Senado ha hecho muy poco en los últimos cuarenta años. Y en el Congreso solo el 30% de los diputados, como mucho, parecen activos. El resto vota lo que le indican y ya. ¿Son realmente necesarios tantos cargos electos? Es difícil justificarlo, porque la mayoría de los diputados no parecen ejercer las principales tareas –controlar al gobierno y proponer y aprobar leyes– porque son los partidos quienes dan las órdenes. La adscripción al grupo parlamentario es voluntaria, pero si el partido no te mete en la lista electoral es imposible ser elegido; por este perverso sistema electoral, que no permite elegir a personas, en función de su valía y su trabajo; pero que sí permite a un inútil quedarse a vivir en las instituciones con un sueldo suculento. Propongo reducir los diputados a 225 y los senadores a 125, suficientes para representar a toda la población y hacer el trabajo; y que por ley se elijan en listas abiertas, tengan un mes de vacaciones y se penalice el absentismo, no puedan subirse el sueldo y se prohíba estar más de 12 años en cualquiera de los 1.807 puestos. Ser cargo electo es un servicio público, no un puesto vitalicio, y no da derecho a nada. Y hacer lo mismo en las comunidades autónomas, mucho más caras.

José Manuel Solá

ZARAGOZA