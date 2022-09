Eloy, mereces mayor reconocimiento

Como le sucedió a tu admirado Joaquín Costa, no está siendo reconocida como se merece tu intensa labor por Aragón desde algunas instituciones zaragozanas.

Como eres tan prudente, te enfadarás porque escribo estas líneas, pero muchos periodistas de mi generación estamos asombrados de que, por ejemplo, nuestro Ayuntamiento no sea sensible y reconozca una tarea tan ingente como la que llevas a tus espaldas. Toda una vida entregada al estudio, promoción y defensa de los derechos de los aragoneses. Desde la calle, desde tu cátedra de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza, desde el periódico ‘Andalán’ (Premio Aragón 2022), que este septiembre ha cumplido cincuenta años, del que fuiste fundador, director y mi maestro. Desde tus numerosas publicaciones. Y sobre todo desde la sencillez y austeridad de una persona que ha sabido compartir su sabiduría con los más jóvenes. Justamente con los que ahora se olvidan, seguro que sin mala fe, de reconocer tus méritos.

Eloy, quiero pensar que en nuestro Ayuntamiento no son ingratos, posiblemente son demasiado jóvenes y no saben, o no se acuerdan, que personas como tú empujaron la historia de España para que, hoy, ellos puedan ostentar cargos electos en una democracia plena. Quizá solo haya algún resentido porque le suspendiste en la Facultad, pero la mayoría no saben ni quién somos gente tan mayor, porque no nos necesitan para nada, afortunadamente.

Has acompañado a tantos y tantos aragoneses sencillos de pueblos diminutos a lo largo de toda tu vida, que hace unos años yo participaba en una mesa redonda sobre la censura en Huesca, y al finalizar se me acercó un señor muy humilde y me dijo: "¿Conoce usted a Eloy Fernández Clemente? Pues, por favor, dele un abrazo y dígale que a mi primer hijo lo bauticé como Eloy en agradecimiento a sus escritos que nos han acompañado y orientado; y a su lucha por defender las libertades".

Gracias por tu magisterio y amistad conmigo durante medio siglo. Tu y quienes te acompañaron en la aventura de recuperar la democracia en España os merecéis mayor reconocimiento.