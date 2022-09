Neoasignaturas

Pues los profes ya calentamos motores para el nuevo curso! No hemos estado tres meses tumbados a la bartola, pero a nadie convenceré aunque lo jure.

Impulsado por el espíritu lúdico del que tanto se cacarea para todo lo educativo –ahora se le llama ‘gamificación’–, me meto a jugar en mi twitter (‘@octimana’): "¿Cuál de estas asignaturas incorporarías en Bachillerato?". ¡Sorpresa!

Solo un 6,1% elegiría el aprendizaje de chino. Pero yo estoy convencido de que un buen nivel en este idioma abriría muchas puertas de trabajo. Historia de las religiones es seleccionada por el 16,3%. Raro: pocas realidades marcan tanto a las sociedades como las diversas religiones que en el mundo han sido. Por el cine se inclina un respetable 24,5% de votantes. O sea, una de cada cuatro personas piensa que acercarse al mundo cinematográfico consolida la formación del alumno. Y el ganador es… primeros auxilios (mayoría de 53,1%). ¿Es importante? Mucho, otra cosa es que deba considerarse materia de un currículo educativo.

Mis impresiones: no queremos topar con dificultades (el chino no es liviano de aprender); cerramos los ojos ante realidades vitales en nuestro mundo (un chaval de bachillerato –y más– no tiene ni idea de ‘otras’ religiones); aquello que parece entretenido podría ser educativo (¡más cine, por favor!); lo físico (ajustar un vendaje, practicar la respiración boca a boca…) llama más que lo intelectual (simplemente, pensar). Como diría el loco: el poner una tirita… ¿tu formación debilita?