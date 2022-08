Utebo, sin médicos

Las noticias sobre la falta de médicos son ya un clásico en nuestras páginas.

El problema se arrastra desde hace años. Ya en agosto de 2004 un titular de HERALDO señalaba: «Los médicos salen de Aragón en busca de un futuro laboral; mientras, existen problemas para cubrir vacantes en la Comunidad». Y en noviembre de 2006, en un editorial, decíamos: «La falta de médicos puede llegar a convertirse, en los próximos años, en una barrera que limite las capacidades de todo el sistema» sanitario. Muchas veces los problemas del Salud para contratar facultativos se han centrado en el medio rural, pero la cosa va a peor y lo que está ocurriendo en el centro de salud de Utebo es una señal más que alarmante. Porque Utebo no es un pueblecito, sino, con casi 19.000 habitantes, la quinta ciudad de Aragón. Y allí, la plantilla habitual de seis médicos se ha visto reducida este mes a solo dos profesionales, que es imposible que puedan asumir toda la carga de trabajo, de manera que el lunes se suspendieron nada menos que doscientas consultas. Hay quien dice que no es que falten médicos, sino que se les paga mal o que el Salud no gestiona bien sus plantillas. Es posible. Desde luego, no cabe tener un ‘remanente’ de cientos de médicos esperando, como jornaleros en la plaza del pueblo, a que los contraten por un mes, una semana o un día para cubrir huecos. Pero entre tanto, se da la paradoja de que muchos jóvenes quieren estudiar Medicina y no tienen plaza; o de que los puestos para formarse como médico de Familia en el MIR se quedan desiertos. Y no parece que este asunto sea una prioridad en el debate político.