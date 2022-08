En el universo hay algo más que polvo y piedras

El James Webb, el gran telescopio lanzado recientemente al espacio, está tratando de contestar preguntas tan fundamentales como el origen y destino del universo, es decir, de dónde venimos y a dónde vamos.

Son las eternas preguntas que se ha hecho la humanidad. Es el origen de las religiones. Millones de personas dándole vueltas a lo mismo durante miles de años. Y ahora Manuel Vilas (‘Telescopio James Webb, el último poeta’, HERALDO, 28 de julio, pág. 20) nos dice que el James Webb solo ha visto piedras y polvo. Que no hay nada más.

Si hubiese sido coetáneo de Galileo, cuando este enfocó el primer telescopio de la historia a Júpiter y vio sus cuatro lunas, al día siguiente habría publicado ‘Cuatro piedras dando vueltas, nada más’. Y seguramente muchos seguirían siendo muy felices pensando que somos el centro del universo y que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra.

Pero hasta en lo de que no se ha visto ni un maldito extraterrestre se equivoca. Otra de las grandes preguntas que va a tratar de responder el James Webb es si hay extraterrestres, malditos o no. Es decir, si estamos solos en el universo. Precisamente, el James Webb analizará la atmósfera de muchos exoplanetas, buscando trazas de vida. Si hay vida ahí fuera, es probable que el James Webb la encuentre. ¿Será eso suficiente para Manuel Vilas? Los poetas tienen la habilidad de ver más allá, la esencia, y expresarlo con una envidiable sensibilidad. Los científicos, donde Manuel Vilas solo ve piedras y polvo, también saben ver un poco más allá. Encuentran respuestas y se plantean nuevas preguntas. Yo, tal y como dice Manuel Vilas, he leído poca poesía, pero nunca me atrevería a decir que Ordesa, un amanecer o un beso no es nada, solo una formación geológica, radiación electromagnética o descargas hormonales.

Preguntado el doctor por un diagnóstico, fue tajante. Ceguera mental, o como decimos los científicos, atrevida ignorancia.

Agustín Camón Lasheras es doctor #en Física e investigador #del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA)