Cajal en su Gran Vía.

La frase escogida de Cajal para el monumento es magnífica: “Los elementos del sistema nervioso se comunican sin tocarse”. Qué delicada síntesis aragonesa. Cajal intuyó (y dibujó) el wifi interior del sutil cableado, la chispa de la vida. Que a veces, ay, hace la perla y nos quedamos secos, o semisecos. (La superstición por no mencionar lo innombrable me obliga a buscar analogías obsoletas; esta expresión de “hacer la perla” es tan antigua que solo la reconocerán los muy preautonómicos: la propia frase sufre lo que describe. Me gustan mucho en HERALDO las inaugurales páginas de empresas, sobre todo las que hacen cosas nuevas o seminuevas: bolsas biodegradables, cohetes espaciales, globos estratosféricos, neuronas de aire… El mejor homenaje a Cajal es, por ejemplo, Bitbrain, Libelium, etc. O lo que han montado Blanca Carvajal y Alberto Castrillo Ferrer en Murillo de Gállego. Las editoriales, las empresas de poesía industrial. Estamos todos un poco desquiciados & doloridos; hay que estar unos por otros siempre, darnos atención, cariño y motobombas en medio de la tormenta que nos zarandea, ora con fuego, ora con pedrisco. El hombre que come sin pagar pide más atención que comida. Ojo, el fuego vuela. Por otra parte el piloto de Ferrari Carlos Sáinz apoya un hipotético circuito en Tenerife: el de Motorland, en Alcañiz, está hecho y funcionando. Motorland pide un Gran Premio de Formula 1. ¡Cercanías Aragón ya! Quitan trenes y buses del Aragón vacío pero ¿han mirado si queda alguien en la parada?