Cambios en la cúpula del PSOE

A menos de un año de las elecciones municipales y autonómicas, asediado por las encuestas y acumulando un evidente desgaste, Pedro Sánchez intenta recuperar la iniciativa política renovando los puestos de control de la estructura orgánica del PSOE.

La remodelación en la cúpula socialista permitirá que, por primera vez desde que Marcelino Iglesias ocupase la secretaría de Organización, una aragonesa, Pilar Alegría, ministra de Educación, desempeñe uno de los cargos más relevantes del PSOE a escala nacional.

Los fracasos en los comicios de Madrid, Castilla y León y Andalucía, y la perspectiva desfavorable que, cada vez más, dibujan las encuestas han movido a Pedro Sánchez a emprender una especie de ‘contraofensiva’ para resituar al PSOE en la última fase de la legislatura y ante la triple cita electoral del año que viene (municipales, autonómicas y generales). El primer paso fue la cumbre de la OTAN, que dio al presidente un baño internacional; después, el giro populista a la izquierda en el discurso del estado de la nación, y ahora, la renovación de los cargos de dirección en el partido. Los relevos que se confirmarán mañana indican que el anterior equipo directivo del PSOE no estaba funcionando, lo que no era un secreto, pero habrá que ver si el cambio de caras es suficiente para dar impulso a una formación política que no pasa por su mejor momento. La teoría en la Moncloa es que no están consiguiendo explicar adecuadamente a la opinión pública los aciertos de la gestión del Gobierno. Y en ese sentido parece que el papel de Pilar Alegría como portavoz del partido debería ser fundamental, y supone además un paso adicional en la carrera política de la ministra aragonesa. La lógica debería llevar a Sánchez a realizar también cambios en el Gobierno, pero seguramente los compromisos con Podemos harán difícil que el presidente pueda diseñar un Gabinete eficaz y centrado en los problemas de los españoles.