Inflación desbocada

A pesar de que el Gobierno presume de la eficacia de los diversos paquetes de medidas contra la inflación que ha ido adoptando, lo cierto es que la escalada de precios no solo no se detiene sino que se acelera.

El IPC subió en junio, en el conjunto de España, un 10,2% respecto al mismo mes de 2021. Y la situación es aún peor en Aragón, con un 11%, y alcanza el 12,1% en la provincia de Huesca. Los efectos sociales los sienten ya, a pesar de los supuestos paliativos, millones de españoles.

Mientras, en la segunda jornada del debate sobre el estado de la nación, el presidente del Gobierno reiteraba que está haciendo «todo y más» para paliar la inflación, se hacían públicos datos desalentadores sobre la evolución de los precios en el mes de junio. Pero a los españoles, y concretamente a los aragoneses, ya no les hacen falta estadísticas para comprobar un fenómeno que está desbocado y que afecta directa y negativamente a su vida cotidiana y a su bienestar. La diferencia con la media nacional sitúa a los ciudadanos de nuestra Comunidad en desventaja, pero la carestía de los productos básicos resulta alarmante en el conjunto de España. Además del impacto en los hogares, que por primera vez en tres años han dejado de poder ahorrar, la escalada de los precios tiene efectos muy perjudiciales en el funcionamiento de la economía. Aún más peligrosos si se constata el diferencial entre España y la eurozona, donde la inflación, aunque muy alta, está un punto porcentual y seis décimas por debajo de la española. Frente a esta realidad, las dispersas medidas que ha ido lanzando el Gobierno no parecen estar obteniendo resultados relevantes. Y la subida de los tipos de interés, inevitable y ya anunciada por el BCE, supondrá nuevas complicaciones para la economía española, que arrastra una elevadísima deuda. Las previsiones indican que la inflación se moderará en la segunda mitad del año, pero por el momento no hay signos de alivio.