A dónde vas?", "Manzanas traigo".

¿Qué puede decirme de la subida de la inflación? Que la cumbre de la OTAN en Madrid ha sido un éxito. ¿Por qué van a dar becas en educación a las clases más pudientes? Pues porque una niña puede abortar con 15 añitos sin el permiso de sus padres. Y los políticos que así responden no solo se quedan tan anchos (tan mondos como lirondos) sino que ahí siguen a pesar de su desfachatez. Se ríen de nosotros (los extremos se tocan) y, lo que es más irritante, nos toman por tontos… ¡pero tontos! Qué paciencia tienen mis alumnos cuando en los exámenes me responden disparates de antología y yo les vilependio con un suspenso. ¡No hay justicia! Ese señor que ostenta un importante cargo o aquella señora que se divierte desde su despacho de la gran ciudad tienen derecho a irse por los cerros de Úbeda; pero mis sufridos discentes, no.

¿Cuál es el sujeto de la oración ‘El gato maúlla por las mañanas’? Y Manolito me responde: ‘El sujeto es Micifú’. Así las cosas, si los alumnos me llevaran ante un tribunal, el juez debería otorgarles la razón. Yo daría por bien empleada mi cadena perpetua reversible si a los capitostes patrios les aplicaran la no revisable. La distancia más pequeña entre dos puntos es la línea recta, pero para muchos dirigentes de esta España ¿nuestra? simplemente no hay distancia: basta con no dar un paso para demostrar que cualquier camino dura… lo que permite la caradura.

Como diría el loco: sin huevos y sin patatas, tortilla de garrapatas.