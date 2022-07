Conserve este ejemplar

Lo mejor es ponerse cuanto antes en lo peor.

El propio gob ha puesto mil millones en la mesa para la cosa militar. Una cumbre de la OTAN ya es como una expo o unos JJ. OO. Teruel ya tiene la columna y ya le han pasado el trapo al Torico nuevo. Y tiene, junto a Galáctica, el aeropuerto y el anuncio de una fábrica de dirigibles estratosféricos, el empeño por ser sede de la Agencia Espacial Española. Ahora sí que existe. Solo falta celebrar el GP de España de Fórmula 1 en Motorland, Alcañiz. El que no haya cercanías Huesca-Zaragoza delata la ineptitud de los gobs diversos, pues la vía, que es lo caro, lleva ya unos años cogiendo polvo. Igual que la autovía a su paso por Huesca, otro atraso con excusas delirantes. Monzón y Grañén siguen peleando por el tren normal. Existir se pone difícil fuera de Teruel. Y como ya han cortado el gasoducto ruso, hay que empezar a almacenar gasoil, butano, besos, leña, todo lo que se pueda guardar. Casi no valía la pena ni quitar las mantas. Total, para cuatro días. El gob lo que hace es ponerse en lo peor a toda prisa, pedir que se use la mascarilla en interiores, y a ver. En general ningún gob coge el teléfono en el siglo. El mensaje oficial cala tanto que pronto no habrá papel higiénico, o el producto sicótico que toque acaparar. Que no será fruta. Hemos pasado de la burbuja y la sostenibilidad –¡ah qué tiempos!– al tembleque. Por si acaso, no tirar los periódicos viejos, tan útiles en todas las posguerras. Guarde usted este ejemplar cual oro en paño. ¡Es combustible!