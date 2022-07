Cartas al director de HERALDO: Los cincuenta años de las tablas ‘input-output’

Los cincuenta años de las tablas ‘input-output’

Hace 50 años, el servicio de estudios de la Cazar (hoy Ibercaja) terminaba el trabajo ‘Tablas input- output y cuentas regionales de la economía aragonesa, año 1972’.

El año de edición fue 1976 debido al retraso con que aparecieron las estadísticas necesarias, así como al largo proceso de recopilación de datos dispersos. España se encontraba en los albores del conocimiento de nuestra realidad regional y acometer este estudio suponía encontrarse dificultades inherentes a toda disciplina nueva y, en ocasiones, carencia de información estadística. El trabajo supuso lograr un potencial de investigación para el estudio de la economía de Aragón. El principal valor del mismo radica en su carácter de instrumento básico. Su disponibilidad habrá hecho posible un sinfín de análisis econométricos y otros de los que se habrían de derivar nuevos y más fecundos conocimientos sobre la economía de Aragón. Todo ha debido de cambiar en este largo tiempo, 50 años, en la economía aragonesa, pero entre las conclusiones más significativas se señalaba que la economía aragonesa se hallaba ante el grave problema de una excesiva dependencia de Cataluña y País Vasco. Por ello se recomendaba estructurar un eje en el sentido norte-sur de claro carácter integrador regional que supondría apostar por un enlace de Aragón con Francia y Levante. Desconozco el grado de validez que estas conclusiones tendrían actualmente. Sirvan estas líneas como recuerdo positivo de un trabajo de investigación que costó mucho esfuerzo –entonces no había ordenadores-. Con la ilusión de que con las ‘Tablas input-output y cuentas regionales de la economía aragonesa, 1972’, se iniciaba una nueva forma de acción regional. Me congratulo hoy de haber tomado parte del equipo técnico que realizó tal trabajo.

Francisco Javier Esteruelas Hernández. ZARAGOZA

Una total falta de dignidad

Se celebra en Madrid la reunión de todos los países que forman la OTAN. Fue una decisión que se tomó hace ya mucho tiempo y representa un compromiso para nuestro país. El conflicto entre Rusia, país invasor de Ucrania, país libre, da una carga de alta responsabilidad a todos los participantes a la hora de tomar decisiones que afectan a muchas naciones y, en especial, actualmente, a toda Europa. Ante la situación de compromiso internacional que se vive con un organismo dedicado a la defensa de los habitantes de los países que lo forman, se ha convocado, por una parte de los miembros de nuestro Gobierno y sindicatos, una manifestación en rechazo a esta reunión. Alegan argumentos que pueden ser respetables a nivel ciudadano, pero que son impresentables venidos de ministros y ministras. Se les ha oído decir que la culpa de la guerra tiene su origen en Ucrania, país invadido, sin motivo que lo justifique, por decisión de un jerarca sin control de una potencia como es Rusia. Con el lema del ‘No a la guerra’ todos o casi todos estamos de acuerdo, pero también todos sabemos que solo con gritos la situación no se soluciona. Sin embargo, hay altos cargos, no de uno, sino de varios ministerios dependientes de partidos de la extrema izquierda y del Partido Comunista, que reniegan de la situación y de la reunión de la OTAN y se ponen en contra de las decisiones del Gobierno del que forman parte. Esto demuestra una total falta de dignidad: si no están de acuerdo con la decisión de su Gobierno, lo que tienen que hacer es renunciar, ya que están representado y cobrando por ser cargos públicos de muy alta responsabilidad, y representación.

Carlos Melús Abós. ZARAGOZA

Cercanías entre Zaragoza y Huesca

Parece una buena idea el establecimiento de un servicio de cercanías entre Zaragoza y Huesca. Entre las estaciones de Delicias y Miraflores, en el túnel, hay dos vías: la de más al sur, con ancho estándar (1.435 mm) y sin ningún apeadero; y la de más al norte, con dos apeaderos y ancho ibérico (1.668 mm). Entre la estación de Miraflores y Huesca hay tendida una vía, de ancho estándar, con solo dos circulaciones al día, y que se podría utilizar para el mencionado servicio con una gran efectividad. Como en los trenes Civia es posible sustituir los ‘bogies’ actuales por unos de ancho variable, y en otro tipo de trenes también se puede hacer lo mismo, se podría configurar un servicio que recorriera el túnel urbano de Zaragoza por la vía de ancho ibérico, dando servicio a las estaciones correspondientes, y además, instalando un cambiador de ejes a la salida de la estación de Miraflores, aprovechar la línea de ancho estándar para llegar hasta Huesca. Podría tener un tiempo competitivo, al poder circular a 160 km/h.

Juan Antonio Peña Gonzalvo. ZARAGOZA

Pedir disculpas a Aragón

Me gustaría que esta nota llegase a Pau Gasol y que, haciendo honor a su categoría de persona admirada y respetada, tras su ‘metedura de pata’ por las críticas vertidas contra Aragón, y especialmente contra nuestro presidente, Javier Lambán, con humildad y respeto hiciera similares manifestaciones pidiendo disculpas a Aragón y su presidente por sus poco acertadas opiniones, a la vista de los nuevos datos que todos conocemos de trapicheos mafiosetes del COE y la Generalitat de Cataluña. Háganos a todos el favor de restablecer su imagen para que podamos seguir admirándole.

Arturo Lamarca. ZARAGOZA

Trabajadores que dignifican los cuidados

Deseo mostrar mi agradecimiento infinito a todas las personas que trabajan en la residencia de ancianos del IASS de Alagón. Mi padre, con alzhéimer avanzado, es residente desde hace un año. Ha sido, y es, muy duro ese momento en el que ves, y te convences, de que es necesario institucionalizarlo. Desde el primer día, he observado tanta calidad humana, que he sentido dejarlo en buenas manos. El 23 de junio, retomaron una fiesta que hacían antes de la pandemia, una especie de Puertas Abiertas para todos, familiares, residentes y trabajadores. ‘Ven y siénteme como en casa’. Así han denominado este acto para compartir, degustar, tocarse, abrazarse y soñar. Mi admiración por las trabajadoras y trabajadores no hizo sino aumentar. Observé cómo las personas que han perdido la capacidad de pensar, razonar o recordar pudieron disfrutar de todo aquello, con pocos medios, muchos afectos y muchas ganas de ayudar a los demás. Fue una tarde muy emotiva para mí . Cuántos trabajadores están ahí, dignificando los cuidados al máximo, cuánto los necesitamos y, a veces, qué poco los cuidamos. Muchas gracias.

Lourdes Enciso Soriano. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es