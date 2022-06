Cartas al director de HERALDO: En defensa de servicios básicos en nuestros valles

En defensa de servicios básicos en nuestros valles

Una noticia escalofriante, para reflexionar.

Mientras, por un lado, tenemos a nuestros políticos defendiendo el ámbito rural, la necesidad de apoyar la ‘España vaciada’, la realidad es que la pérdida de servicios fundamentales que notamos en general, se acentúa exponencialmente en estos territorios alejados de los grandes núcleos. No sirve de mucho el dinero público para grandes inversiones cuando la población no puede asentarse con unas condiciones mínimas. Tenemos proyectos muy importantes en la zona, pero descuidamos las necesidades básicas. No podemos pedir a las familias que renuncien a su bienestar para ocupar un territorio ya de por sí difícil. Tenemos problemas como la alarmante falta de vivienda accesible en el medio rural. Y, entre muchas desventajas, ahora sumamos este gesto de abandono por parte de las instituciones. Haciendo números podemos contar con que es la referencia en la cabecera del valle. El turismo de temporada hace que esta zona supere en posibles usuarios a poblaciones medias. Contando con centros deportivos y actividades de montaña, así como mucho turismo familiar. Fuera de esos números, está el día a día. Es fácil pensar en cuando, una noche intempestiva de invierno, un hijo pequeño sufre fiebres que a cualquier padre asustan; tener que acudir al centro de Jaca en estas condiciones no es lo mejor. Lo mismo ocurre con nuestros abuelos; una primera atención que pueda estabilizar a un enfermo salva vidas. No nos olvidamos que también se reduce el servicio de ambulancias. No queremos quedarnos quietos. Vamos a defender nuestros valles. A defender nuestras familias, nuestro futuro, queremos un territorio vivo. Lucharemos por nuestros pueblos.

Juan Antonio Rodríguez. CANFRANC ESTACIÓN (HUESCA)

Adiós a un querido viejo coche

La edad media de los coches que circulan por Aragón es de 13,6 años. Con mi coche, un Chevrolet Kalos, circulé durante 16 años, hasta que lo tuve que vender a un señor de Pamplona porque yo ya no podía conducir. Los pies se me enredaban en los pedales y, así, era peligroso conducir. Lo vendí en noviembre pasado; antes, en marzo, había pasado la Inspección Técnica de Vehículos, después de hacerle unos cuantos arreglos. Por desgracia, al coche le apareció una avería importante (la junta de la culata) a los tres meses de la venta. Al nuevo propietario le costaba el arreglo 1.000 euros y me dijo que llevaría el coche al desguace. Si yo hubiese podido conducir, no habría vendido el coche y me habría esforzado por pagar la avería y conservarlo unos cuantos años más. Con un coche viejo sucede algo parecido a un largo matrimonio, que si salen inconvenientes, tratas de solucionarlos porque te has acostumbrado a ellos y los aprecias. Te apena deshacerte del coche con el que has recorrido muchos kilómetros y de la pareja con la que has compartido muchos buenos y malos momentos.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

Injusta derrota olímpica compartida

El Comité Olímpico Español ha anulado la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para organizar los Juegos de Invierno 2030. Decía Pierre de Coubertin, organizador de las primeras Olimpiadas de la era moderna, en 1896, que "lo importante es participar". Cierto. Pero ningún proyecto o problema colectivo puede enfrentarse sin un diálogo honesto y sincero, no interesado. Ignoro la parte de responsabilidad que incumbe a Aragón y Cataluña en esta injusta derrota olímpica compartida por ambos. Pero nuestro vecino del este lleva mostrando, desde hace años, cierta animadversión a esta tierra aragonesa (véanse los casos de los bienes religiosos usurpados por Cataluña, hablar de la Corona catalano-aragonesa, una falsedad histórica porque el Rey, quien lleva la corona, siempre estuvo en Aragón, o querer robarnos el Aneto). No es fácil dialogar cuando las partes no aceptan, como primer paso, que el otro no es un enemigo al que hay que derrotar –y menos aún en el deporte–, sino un compañero de mesa con el que compartir el ‘convite de las ideas’, aceptando la parte de razón que pueda tener, a costa de sacrificar parte de la nuestra. Nadie es más que nadie. Cataluña tiene mas poder económico que Aragón, pero en el tema fracasado de la nieve no nos aventajan, entre otras cosas, porque nuestra estación de esquí de Formigal es la más grande de España. La candidatura conjunta tenía, entre sus objetivos, realzar la Marca España, como forma de fortalecer nuestra economía nacional. Pero como parece que a muchos catalanes –no a todos, claro– les da sarpullido escuchar el nombre de nuestro país, que, hoy por hoy, también es suyo, propongo que Cataluña se borre de toda competición donde haya españoles. Qué lejos quedan aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 en los que despegó con fuerza el deporte español, creando grandes campeones como el catalán Pau Gasol, el pentacampeón navarro Miguel Indurain y el mejor deportista español de la historia, el balear Rafa Nadal. Juntos lo hubiéramos hecho muy bien. La unión hace la fuerza, pero no debe hacerse por la fuerza. Siempre será más positivo y rentable hablar que rechazar. Como cantaba Labordeta: "Y entre todos hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar...".

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

Qué debe ser la comunidad educativa

Hay una realidad tácita de la que no se habla en la comunidad educativa: el agente educador primario, para bien y para mal, ya no son ni la familia ni los profesores, sino internet y, más en concreto, las redes sociales. Es fácil deducirlo por la cantidad de horas que los jóvenes de entre 12 y 17 años pasan delante de las pantallas, sin embargo, asumirlo precisamente por parte de los desbancados es mucho más difícil. Familias y profesorado de los institutos públicos de Aragón cruzan estos días mensajes y documentos sobre las reclamaciones de las notas de sus hijos. Algunas familias, desde sus trincheras, poseídos por el legítimo deseo de proteger a su prole, olvidan lo verdaderamente importante y cuestionan a los que deberían ser sus compañeros de escudo. Mientras la ‘comunidad’ educativa se sume en reproches y ataques, el nuevo agente opera con sus algoritmos escurriéndose a través de un modelo educativo que, ley tras ley, opta por ignorarlos y seguir fingiendo que familias y centros pueden educar como hace diez o quince años. El futuro en la educación en nuestro país pasará inevitablemente por revisar qué debe ser la comunidad educativa y qué debe hacer ante su nueva pero predecible posición. Desde luego, lo que está claro es que la comunidad educativa española debe tender los puentes que pantalla a pantalla el algoritmo busca derribar.

Alejandro Pina Terraza. ZARAGOZA

