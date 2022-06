Zaragoza mágica

No es esta una columna sobre rincones de Zaragoza, ni sobre leyendas, ni sobre la casa del Duende.

Es una columna de ahora. No sé si nos hemos dado cuenta de que estamos plantando un bosque en tres lugares distintos. El mismo bosque en tres sitios diferentes. Esto no pasa en ningún sitio. No hay ningún bosque interrumpido. El bosque discontinuo. El bosque intermitente. Esto sucede en el mítico videojuego del Pac-Man. Sales por un sitio y apareces en otro. Sería preciso unir los tres espacios para tener un bosque real. Habría que hacer algún hechizo, un puente o un túnel. Quizá la mejor opción sea la primera. Miren el túnel carretero de la Expo: un pozo sin fondo, el camino a la nada. Puede que los espacios que hay entre las tres zonas del bosque sean un inmenso cortafuegos. Esperemos que el bosque crezca rápido y nos calme un poco la conciencia ecológica mientras convertimos las calles en aceras. Falta poco para que alguna persona iluminada proponga dar un nombre diferente a cada una de las tres partes de este vórtice institucional: uno se quedaría como está, otro sería ‘de las zaragozanas’ y otro ‘de los zaragozanes’. Como cierre a esta reflexión propongo esta jota por si algún grupo o rondalla tiene a bien interpretarla en las próximas fiestas. Que me perdone Miguel Ángel Yusta: "En el bosque del Azcón / plantó un pino un ciudadano / se quedó muy agustico / ya no hace falta abonarlo". Me voy de vacaciones. Lo necesito.