La compleja organización de la cumbre de la OTAN

Lo que se decida en la cumbre de la OTAN que tendrá lugar esta semana en Madrid será trascendental para todos los miembros de la Alianza.

Pero España además, como país anfitrión, se la juega en otro aspecto nada menor, el de la organización, la logística de la reunión y la seguridad de la misma. Que todo salga perfectamente, que no se produzcan incidentes, repercutirá favorablemente en el prestigio de nuestro país, en su imagen exterior. Y falta nos hace. Hay que pensar en principio que todo irá bien, aunque tener en una misma ciudad y al mismo tiempo a tantos jefes de Estado y de gobierno, con sus delegaciones, en algunos casos muy numerosas, moviéndose, reuniéndose, negociando, junto a un cortejo de periodistas de todos los países y todo lo que ello conlleva no es un reto sencillo, requiere un mecanismo organizativo bien diseñado y ejecutado, coordinando muchos elementos. Afortunadamente, España tiene ya no poca experiencia en ese terreno. La seguridad será una clave prioritaria, no se puede olvidar que la OTAN está envuelta, aunque sea indirectamente, en una guerra contra Rusia, y que Putin ha lanzado en los últimos meses todo tipo de amenazas. No parece probable que el mandamás de Moscú se plantee un ataque, pero nada se descartará en un dispositivo de protección que irá más allá del nivel policial para incluir aspectos militares. Las manifestaciones contra la OTAN, como la de ayer con unos cientos de personas, se quedarán en anécdota. Con el chocante añadido, eso sí, de que se rechace la cumbre desde el mismo Gobierno que la organiza. Cosas de España.