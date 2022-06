Se llama Danny y ha pasado meses en rehabilitación tras sufrir una novatada antes de entrar en la universidad.

Tiene daño cerebral masivo porque alguien decidió que era buena idea que un chico de 17 años se bebiera del tirón una botella de vodka. Porque alguien decidió que tenía algo que demostrar. Porque alguien decidió que otros tenían que reírse. Porque alguien decidió abandonarlo en un sofá.

Qué tristeza que un lugar que se denomina fraternidad se olvide de cuidar de las personas. El objetivo de una fraternidad es promover la socialización de sus miembros. ¿Qué entendemos por socializar cuando alguien acaba solo, borracho, y con daño cerebral permanente?

Siempre he huido de las ‘costumbres’ que humillan para integrar. La integración no es asimilación, es respeto y empatía. Fui alumna en una universidad madrileña que conocía las novatadas que allí se hacían y las permitía en base a la ‘socialización’. Me opuse a sufrirlas, así que supongo que me consideraron poco sociable. Me dio igual, a mis 21 años me enfrenté a algo a lo que no estaba acostumbrada, porque me han educado para sentirme cómoda en lo que acoge y no en lo que señala. Me espanta la idea de que para ser aceptada tenga que hacer el ridículo y que alguien se divierta a mi costa, y me espanta la idea de que a una edad tan vulnerable alguien crea que para formar un vínculo tiene que convertirse en algo que no es. Cambiemos la humillación por ese verso de Benedetti que dice: "No cabe duda. Ésta es mi casa".