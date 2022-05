Todavía es posible el acuerdo

La posibilidad de que España presente la candidatura de los Pirineos para los Juegos Olímpicos de 2030 sigue abierta y no debería desaprovecharse.

Los Juegos interesan objetivamente a Aragón, a Cataluña y a toda España, y supondrían un impulso fundamental para el sector de la nieve. Aragón tiene que apostar claramente por llegar a un acuerdo, equilibrado, que permita hacer realidad las expectativas de los valles pirenaicos.

Las organizaciones empresariales que representan una buena parte del tejido económico de la Comunidad han subrayado su respaldo al Gobierno aragonés en la negociación. Pero, sobre todo, han dejado claro que apuestan por la celebración de unos Juegos que contribuirían a atraer inversiones, a mejorar las estaciones de esquí y a promocionar la imagen del Pirineo como destino turístico. Es una oportunidad que no cabe dejar escapar mientras existan posibilidades de convertirla en realidad. Aragón no puede aceptar una propuesta que lo deje en un papel secundario o de comparsa, pero sería un fracaso que la candidatura no llegase a tomar cuerpo. El camino para conseguir un acuerdo, dadas las posiciones mantenidas por la Generalitat de Cataluña, es pues estrecho, pero sigue abierto. El Gobierno aragonés, que buscará el respaldo de las fuerzas políticas y sociales, tiene que transmitir al COE una propuesta razonable. Y el organismo olímpico español debe encajar las piezas de manera que se refleje la voluntad de equilibrio que pide Aragón. La Comunidad ha manifestado con firmeza su posición, aunque la estrategia de la DGA ha tenido fallos que ahora pueden ser enmendados. En este momento hay que aprovechar con habilidad todos los resquicios para conseguir que el proyecto salga adelante. Los Pirineos se merecen unos Juegos Olímpicos que impulsen su desarrollo hacia el futuro.