Cartas al director de HERALDO: El votante Pérez en su tertulia

El votante Pérez en su tertulia

Pérez es un español que empezó a ejercer el derecho de voto con la transición.

Sus elecciones habían oscilado entre centro derecha y centro izquierda, hasta que sucumbió al descontento y confió en los ‘nuevos’ que venían a regenerar la vida política, para darse cuenta casi inmediatamente de que había sido engañado. El enfado posterior le llevó a la abstención, o al voto en blanco, según su ánimo en cada ocasión.

Las constantes informaciones, orales y escritas, no le dejan que se olvide de estos asuntos, no en vano el hombre es un ser político según Aristóteles. Aunque dialoga sobre ello en el café con sus amigos su desencanto no disminuye, al contrario, va en aumento, y lo manifiesta recordando a sus contertulios los hechos que le han conducido al asqueo: corrupciones, mentiras, promesas incumplidas, enchufismo, etc., incluso sentencias condenatorias de los tribunales Constitucional y Supremo.

Ante la pregunta de a quién votaría en las próximas elecciones generales, Pérez medita unos instantes y responde con otra pregunta, ¿hay que establecer un cordón sanitario para evitar que el gobierno actual repita? No hay una respuesta en la mesa, en todo caso comentarios de toda índole mientras se enfrían los cafés. El amigo más cercano a Pérez dice comprenderle, pero no sabe contestar, duda si la oposición debe aislar siempre al gobierno en cuantas propuestas se presenten en el Congreso, o por el contrario debe apoyarle en los asuntos de Estado, los trascendentales. Tras unos instantes de silencio alguien dice que se trata de un serio dilema dada la actuación de nuestro presidente de Gobierno, piden más cafés y deciden hablar sobre la Champions League.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

Un kiosco mal puesto

El sitio dónde han ubicado el kiosco que está en obras en la plaza de Los Sitios es un disparate. El que había hace años era pequeño y de venta de prensa. Aparte de la saturación de bares de esa esquina, casi no le queda sitio para mesas y es de un tamaño que quita toda la vista de la preciosa plaza viniendo desde la calle Zurita. Antes, al llegar te quedabas maravillado y ahora lo que se ve es el mamotreto. Ya se organizan en esa esquina unos líos tremendos con la carga y descarga, así que ¡lo que faltaba! Enfrente, en la confluencia con la calle Mored, hubiera afeado menos, teniendo mucho más sitio. Si no lo van a cambiar, por lo menos que solo fuera de planta baja.

M.ª Josefa Burillo Lafarga. ZARAGOZA

El toldo de la calle Delicias

Leo con asombro que el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una subvención de 490.000 euros para la estructura que cubrirá con toldos la calle Delicias. El objetivo parece loable, dar un impulso al comercio de la calle. Pero recomiendo a los concejales un paseo por la calle y verán que lo primero y más urgente que necesita es una limpieza sistemática a fondo y una vigilancia policial para que todos los usuarios cumplan la normativa sobre limpieza del espacio público. El estado de suciedad que presenta la calle, junto con la degradación social y económica hacen que su imagen sea deprimente. Es difícil encontrar un solo tramo libre de deyecciones de perro, chicles, esputos, colillas, bolsas de plástico, vomitonas, basura, etc. Nadie limpia. Dicen que las calles peatonales son para los ciudadanos. Disiento. Desde que la calle Delicias es peatonal, se ha convertido en un gueto. Si se pone el toldo sin limpiar y mantener la calle, el efecto sobre el comercio va a ser negativo, ya que a la suciedad habrá que sumar el hedor por la falta de aireación. Los habitantes de Zaragoza están descontentos con la limpieza de la ciudad, pero lo cierto es que se destinan medios y personal suficientes (cerca de 260 equipos de barrido manual y más de cuarenta equipos para el llamado barrido de mantenimiento o de repaso) y hay normativa para paliar esta situación, pero falta lo principal: voluntad política. ¿Por qué no se exige a los bares de la calle, bajo advertencia de cierre de la terraza, limpiar adecuadamente las terrazas una vez finalizada la jornada? ¿Por qué no se aplica la normativa sobre limpieza del espacio público? ¿Por qué hay tan poca presencia de Policía Local en la calle? No para pasear, sino para exigir el cumplimiento de la normativa.

Jesús Martín San José. ZARAGOZA

El actual PSOE

España, con el Gobierno de Sánchez, va de mal en peor. Resulta, además de insólito, de una enorme gravedad todo lo que está sucediendo. Un Gobierno con ministros enfrentados que se descalifican continuamente. Unos socios independentistas que pactan con enviados del presidente Putin para desmembrar España y chantajean al Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, también enfrentados. Las instituciones están siendo destruidas. Hasta el CNI, garante de la seguridad del Estado y prestigiado a nivel internacional, es desacreditado por el Gobierno de Sánchez con la complacencia de la ministra Robles, que ha abandonado a su suerte a su directora. El Congreso de los Diputados, a través de su presidenta, ha sido puesto al servicio de Sánchez. Los llamados barones socialistas, callados y complacientes con los desmanes de su jefe, asumen este grave deterioro. El comportamiento del actual PSOE nada tiene que ver con el tradicional partido que defendía sin fisuras la integridad de España. Va camino de seguir los pasos del partido socialista francés, prácticamente desaparecido. Van a celebrarse elecciones en Andalucía. Los que tengan pensado votar al candidato del PSOE, Espadas, deben meditar si hacerlo es contribuir aún más, si cabe, al deterioro de España.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

El fenómeno Eurovisión

El fenómeno Eurovisión sigue vigente sesenta y seis años después, y cuanto más ordinario o de mal gusto hagan este festival, más adictos habrá. Por otra parte, tendría que ser más neutral y que ganase el que se lo mereciese. Lo ves y piensas que qué fácil es ahora brillar con un plan artístico; pero no todo el mundo quiere un arte grosero. Sin música sería más difícil vivir, pero no se puede llamar música a formar un equipo de gente con ruido y colorido y una ropa espantosa. La música, si es música, tiene que ponerte la carne de gallina, escalofríos por la cabeza. De la canción que representó a España, ya solo con el fondo de la letra tenemos bastante. No se vota a la belleza de las cosas, sino lo nefasto. Ucrania queda en primer lugar, y no ha participado Rusia: siempre la política por medio. Este era el plan, estaba preparado.

Carmen Bardají. ZARAGOZA

