Finlandia y la OTAN

Comienzan a verse las primeras consecuencias geoestratégicas de la invasión rusa de Ucrania.

Paradójicamente, Putin está acelerando el proceso de ampliación de la OTAN, aunque él mismo propuso esta extensión como una razón para lanzar sus tanques contra Kiev. Los líderes de Finlandia han anunciado su disposición a romper su tradicional neutralidad y entrar en la Alianza Atlántica. La adhesión de Suecia también puede llegar pronto. Moscú amenaza con tomar represalias sin tener en cuenta que si sus países vecinos solicitan entrar en la OTAN es porque no se fían de las intenciones expansionistas del Kremlin. La brutal agresividad de Putin explica la búsqueda de protección por parte de estos dos miembros de la UE. La Alianza militar de las democracias liberales, que Rusia ha revitalizado, debe abrirles las puertas.

Sanna Marin, la joven primera ministra socialdemócrata de Finlandia, ha anunciado, en una comparecencia con el presidente Sauli Niinisto, la intención del gobierno de coalición de solicitar la incorporación a la OTAN porque así lo reclama la mayoría de la población. Se trata de una decisión histórica que rompe con más de ocho décadas de no alineamiento. La reacción del Kremlin no se ha hecho esperar y ha advertido de que la entrada en la Alianza del país nórdico será "sin duda" una amenaza: "Rusia se verá obligada a adoptar medidas de respuesta tanto técnico-militares como de otra clase con el fin de contrarrestar las amenazas que han surgido para su seguridad nacional". La activa propaganda del Kremlin no puede pretender ahora hacer creer a la comunidad internacional que Moscú se siente amenazada, cuando es su Ejército el que está destruyendo Ucrania con bombas y misiles. Rusia es el agresor. Finlandia y Suecia son dos Estados democráticos que no representan una amenaza para nadie aunque se integren en la OTAN. Solo buscan su defensa.