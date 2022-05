Cartas al director de HERALDO: Plazas de profesor en una Escuela de Idiomas

Plazas de profesor en una Escuela de Idiomas

Soy profesor de Escuelas Oficiales de Idiomas de chino.

Durante trece años trabajé como interino en la EOI Fernando Lázaro Carreter de Zaragoza dando clases de chino. Tras años preparándome por si se convocaban oposiciones en Aragón, el curso pasado decidí participar en las oposiciones en Murcia, con la esperanza de regresar después a Zaragoza en un próximo concurso de traslados nacional. Mi enorme esfuerzo se vio recompensado, pues conseguí quedarme el primero y este curso 2021-22 he estado trabajando como profesor de chino en la EOI de Murcia. Pero me esperaba una amarga sorpresa. Hace unos días, el Departamento de Educación de Aragón sacó a concurso de méritos las dos plazas de plantilla de chino de la EOI Fernando Lázaro Carreter, que han estado y están ocupadas por interinos. Mis planes se vinieron abajo, pues si esto se materializa es muy probable que ya no tenga oportunidad de volver a Aragón. Si la intención de la Administración es afianzar a interinos en sus puestos, podría estar de acuerdo en que se sacara la plaza que está ahora ocupada por una interina, pero creo que es de justicia que la otra fuera reservada para un funcionario de carrera. No pido privilegios, solo justicia para un funcionario de carrera que tiene muchos más méritos que cualquier otro candidato a esas dos plazas, que ha vivido y estudiado durante años en China, que está casado con una mujer china y mantiene contacto constante con personas de ese país, que tiene mucha más experiencia que cualquier otro profesor y que se ha dejado la piel en la EOI Fernando Lázaro Carreter. Sin menospreciar a ningún interino (yo lo he sido también hasta hace poco), la distancia entre cualquier interino y yo es considerable, y esto influye y va a influir en la calidad de la enseñanza de chino en la EOI Fernando Lázaro Carreter.

Daniel Lezcano Naudszus. ZARAGOZA

Voluntarios esenciales

Tras la pandemia, la guerra de Ucrania y la inmigración, se han creado muchas necesidades personales. Hay personas que se han quedado sin el trabajo que sostenía a sus familias y tienen dificultades para poder comer y pagar los gastos. Los niños ucranianos han de aceptar su cambio de residencia y tienen dificultades en la escolarización. Asimismo, los inmigrantes de otros países se encuentran con la barrera del idioma. Por fortuna, en Zaragoza hay una amplia colaboración de voluntarios muy sensibilizados con todas estas necesidades y ofrecen su trabajo, su tiempo, sus conocimientos y su tolerancia a la frustración para paliarlas. Los destinatarios valoran mucho el interés de los voluntarios que procuran facilitarles las cosas y lograr su plena inserción en la sociedad. Sin los voluntarios, sería muchísimo más difícil llegar a todos.

Carmen García Morán. ZARAGOZA

La huelga de los pabellones

Llevamos varias semanas con la huelga de los pabellones y los centros deportivos municipales. El daño que están causando a los usuarios, sobre todo los fines de semana, dejando sin jugar a cientos de niños y niñas, y las molestias causadas a las familias deberían hacer reflexionar a las partes implicadas. Están obligados a sentarse en una última reunión y no levantarse hasta llegar a un principio de acuerdo. Si el problema es que falta personal porque no se reponen las bajas y las jubilaciones, es el consistorio quien debe ponerse de acuerdo con el comité de huelga para acordar el número de trabajadores necesario para cada instalación. Deberán ceder todos un poco para buscar una solución, que ya no va a ser rápida, pero todavía posible, si hay voluntad. Piensen más en los ciudadanos, en la hostelería, en los eventos que se han ido fuera, y menos en su interés particular, porque en este servicio público sale perdiendo quien menos culpa tiene.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Innovar en la gestión pública

Cuando un nuevo dirigente político accede al poder, su imagen física no es la misma que cuando cesa en su mandato. El tiempo de permanencia ha dejado una huella en su rostro. Es un envejecimiento prematuro lo que causa el poder. Un ejemplo lo tenemos en Sánchez. Los problemas que recaen en la persona que dirige cada vez son mayores. Estamos creando una sociedad compleja que precisa de cambios que es imposible que una persona, por más que cuente con un equipo de gobierno, pueda realizar. Por otro lado, la mayoría de las demanda sociales no se solucionan, incluso empeoran aún más. Hoy lo tenemos en la economía, la energía, la sanidad pública, la educación pública, al no realizar la transformación digital que precisa, el relevo generacional en transporte, agricultura y pesca, etc. Son cada vez más los asuntos que precisan soluciones por parte del Ejecutivo central. Mientras, el sistema de gestión sigue siendo el tradicional, porque nos guste o no seguimos siendo un país de usos y costumbres, al cual le cuesta mucho cambiar los hábitos. Es urgente innovar en la gestión pública si queremos que las demandas sociales queden solucionadas. Pactar e innovar, son las claves en los gobiernos. Un ejemplo de innovación lo tenemos en la Italia de Draghi.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Las escuchas y el caso Watergate

Algunos medios de comunicación llaman ‘Catalangate’ el caso de espionaje sufrido por 65 políticos catalanes independentistas por parte del CNI, a imitación del ‘Watergate’, escándalo que ocurrió en los años setenta y que le costó el cargo de presidente de Estados Unidos a Richard Nixon. Este caso desveló una trama de escuchas que la administración Nixon llevó a cabo durante la campaña electoral de 1972, cuando cinco individuos fueron descubiertos intentando forzar la entrada de la sede del Partido Demócrata en Wáshington. Eran agentes secretos al servicio del presidente, conocidos como ‘los fontaneros’, cuya misión era colocar micrófonos e intervenir los teléfonos de sus rivales. Los catalanes espiados quieren elevar a la misma categoría el supuesto espionaje cuando plantearon la independencia de España, aunque no aspiran a que dimita el presidente sino Margarita Robles. No se sabe si en el Catalangate hay un Garganta Profunda, que fue un alto funcionario del FBI que filtró datos del Watergate a dos periodistas. Cuando una región intenta la independencia del país al que pertenece, las medidas a tomar no son una mesa de negociación. Han de ser de mayor calado. Watergate significa Puerta de Agua, el nombre del complejo de edificios donde se encontraba la sede del Partido Demócrata. Llamar Catalangate a este caso de espionaje a la española no tiene sentido.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

