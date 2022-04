Frenazo a la recuperación

El PIB de España apenas creció un 0,3% entre enero y marzo, frente a la expansión superior al 2% de los dos trimestres anteriores. El arranque del año se vio lastrado por la última ola del coronavirus, la huelga de transportistas, los problemas de suministros y una inflación rampante propulsada por el precio de la energía y agravada por la invasión de Ucrania. Este mal dato ha llevado al Gobierno a rebajar drásticamente su previsión de crecimiento para este año: del poco realista 7% se ha pasado al 4,3%. Ante esta coyuntura, y como ha propuesto el Banco de España, es necesario un pacto de rentas que evite precipitarse en que los salarios recuperen lo perdido de forma inmediata porque eso realimentaría una concatenación de aumentos y sería a la larga contraproducente para todos.

El año 2022, al contrario de lo que se preveía, no será el de la recuperación, sino de transición. Persisten muchas incertidumbres, sobre todo la duración de la guerra en Ucrania. Mientras no llegue el final de la invasión rusa, deben aplicarse medidas de ayuda focalizadas en los hogares, empresas y sectores más vulnerables. Con una perspectiva de medio plazo, es necesario aumentar la autonomía estratégica europea, en particular en energía a través de una mayor diversificación de suministradores e impulsando una reducción más rápida de la dependencia de los combustibles fósiles.

La recuperación tras la pandemia se ha frenado y se acumulan datos inquietantes como el del euríbor, por primera vez en positivo desde hace seis años, que comienza a elevar las cuotas de las hipotecas. En este contexto, resulta primordial evitar una espiral de precios y salarios, por lo que trabajadores y empresarios han de asumir una pérdida a corto plazo. Pero de la capacidad de España para alcanzar estos compromisos dependerá, en gran medida, la evolución de la economía del país en los próximos años.