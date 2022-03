Pacifista ingenuo

Paul Krugman, gurú de la política y la economía, ya se ha sumado a la nutrida élite que ahora pontifica sobre lo mal que Europa ha abordado el congénito imperialismo ruso, del que el régimen de Putin sería otra muestra más.

Por mi parte, confieso que, conforme al pensamiento que emergió en la Ilustración, del que Rusia no fue una excepción, creía que, a fuerza de cultura, comercio y finanzas, el gigante de la Europa oriental se integraría en el continente.

A la vista de mi error, a la desesperada, descartando por falta de valor todo lo que tuviera que ver con cabezas nucleares, he consultado internet. Allí me he enterado de que vivo a 2.600 kilómetros de Kiev y de que el PIB español es parecido al ruso, si bien, per cápita, este no llega a 9.000 euros anuales y aquel supera los 25.000. A ello se suma que Rusia, donde 110 personas poseen un tercio de sus activos financieros, está considerada como un caso aparte de desigualdad.

También he sabido que el gasto militar de Rusia en 2021 fue de 55 mil millones de euros, semejante al británico, algo mayor que el francés y el alemán, más del triple que el español, y un 8,5% del norteamericano, que rondó los 650 mil millones de euros ese año. Menuda industria. Probablemente, Krugman me tildaría de ingenuo pacifista, pero estas cifras, que van a aumentar vertiginosamente, puestas ante las necesidades de la gente, se me antojan incompresibles y ofensivas, hasta el punto de hacer que me pregunte si no tendrán mucho que ver con que ahora mismo haya guerra en Ucrania y en otros lugares del mundo, que podrían ser muchos más.