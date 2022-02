Un voto erróneo

El esperpento fue mayúsculo, plagado de interpretaciones de parte y con un resultado tan dramático que solo alienta la desconfianza en las instituciones.

El error no fue menor. La equivocación en el sentido del voto de un diputado del Partido Popular llevó a la aprobación de la reforma laboral y a depositar la carga de la sospecha sobre un trámite parlamentario que no debería tolerar duda alguna. Un dislate que cuestiona el papel de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y que permitió la aprobación de este decreto ley en contra de la supuesta voluntad mayoritaria de la cámara.

El análisis de lo ocurrido admite todo tipo de derivadas, desde el papel y atribuciones de la presidenta hasta el procedimiento establecido para el voto digital, aunque lo verdaderamente dramático es el daño causado al ordinario trámite parlamentario de la votación, en exceso sensible al error y torpe ante el deseo inmediato de rectificación. Comprender la votación como un acto único, que no puede ser interrumpido, daría sentido a la decisión de Batet, que no sintió la necesidad de convocar a la Mesa del Congreso, aunque la rápida advertencia del error por el propio interesado y la importancia de lo que abordaba podrían haber justificado otra decisión.

El error del diputado Alberto Casero se llevó el titular de los medios de comunicación y alcanzará, en forma de recurso, al Tribunal Constitucional. Fue la indiscutible guinda de una sesión en la que también se confirmó la volatilidad de los apoyos que aprobaron la investidura de Pedro Sánchez. Sin haber logrado seducir a sus habituales socios parlamentarios, el Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos no tuvo inconveniente alguno en incorporar en esta ocasión a Ciudadanos, un respaldo al que supuestamente debía sumarse Unión del Pueblo Navarro (UPN). Ignorando la disciplina de voto y rechazando lo acordado por su partido, los dos representantes navarros optaron por el voto en contra. En rebeldía frente a la dirección de su formación y causantes de una profunda crisis interna, los diputados de UPN aseguraron obrar en conciencia al construir un relato que, de no ser por el voto erróneo del PP, habría desbaratado la suma de Sánchez.

Hubo de todo y para todos. Desde errores propios a resultados inesperados, aunque el mayor de los desgastes es el que sufrió el parlamentarismo. Se rebaja el tono político para adentrarnos en la bronca, confirmando, entre acusaciones de prevaricación, pucherazo y compra de votos, que las elecciones están más cerca de lo que parece. Esta reforma laboral, exigida por Bruselas, prohijada por la vicepresidenta Yolanda Díaz y que sin mayor problema podría haber sido respaldada por el PP, se confirma como otra excusa más de un enfrentamiento entre Gobierno y oposición que libera a Podemos de un desgaste que por decepción y expectativas frustradas podría haberle venido de su propia izquierda.

No hay dudas sobre el fondo del decreto ley, pero sí sobre la forma en que fue validado. Habiendo sacrificado otro pedazo más de la legitimidad con la que deben conducirse las instituciones, Batet ha visto como este nuevo conflicto se le escapaba de las manos al renunciar a que el reglamento del Congreso resolviera un choque interpretativo ahora secuestrado por la política.