Julia en la onda.

Es un ‘shock’ traumático de tal magnitud que es muy difícil contarlo (...) Dicen que te pasa toda la vida por delante, sí, pero no te pasa la vida pasada.

Te pasa la vida futura que tú has soñado que aún te queda. No es el pasado lo que vuelve, es la melancolía del futuro para el que tal vez no estés presente".

Son declaraciones de Julia Otero el otro día, en el programa ‘El Hormiguero’, hablando del cáncer de colon y su experiencia estos meses pasados.

Llevamos varios meses con una reforma en mi casa. Durante este tiempo hemos visto pasar por delante de nuestros ojos infinidad de objetos. Nunca son solo objetos, van vinculados a recuerdos, experiencias y personas. Algunos han sido desechados, otros, llevados al trastero, y otros conservados. Reconozco que algunos me han tocado la fibra. El libro que acabé en una Budapest que hoy ya no existe, la primera fotografía que me hice con mi pareja, las sábanas que heredé de mi familia. Sacar las cosas de un armario siempre cuesta mucho más que volver a colocarlas, porque tirar y conservar es recordar.

Escuchando a Julia Otero solo puedo identificar la nostalgia que ya tengo de todo lo que no he hecho, de todo lo que no he conocido, lo que no he leído o no he escrito. Y dar las gracias por la sanidad pública y la investigación que cada día nos otorgan un poco más de tiempo, un armario más que vaciar y ordenar. Un poco más de poesía. Y ya lo decía Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro.