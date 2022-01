Cartas al director de HERALDO: La tensión entre los jueces y la consejera

La tensión entre los jueces y la consejera

La Justicia no puede hacerse ignorando la crisis de la sociedad, tiende a padecer los mismos males, más en el momento que vivimos.

En esa continua tensión que vivimos, a nuestra consejera de Sanidad se le calentó la boca y acusó a los jueces de que hay motivos políticos en sus decisiones. Pero habría que ponerse en su piel, cuando a cada recurso de la responsable del Salud el Tribunal Superior de Justicia de Aragón lo desestima. Con esto no es mi intención sacarle la cara, ella se disculpó, eso al menos le honra. Como era de esperar en el teatrillo político, unos la apoyan de forma inquebrantable y otros se rasgaron las vestiduras sobreactuando. Es admisible políticamente poner a caer de un burro al presidente del Gobierno en su labor ejecutiva o en la legislativa a la totalidad de los miembros de las dos cortes, pero hacerlo contra el judicial, esto puede ser delito. Mantenemos la extraña ficción de que la emoción es irrelevante al derecho y que las leyes están ligadas a la racionalidad. No puede ser cierto cuando prácticamente todas las demás disciplinas en el mundo entienden que la emoción, sea política, social, deportiva o religiosa, está en todos los aspectos de la vida humana. Sesgos cognitivos, errores sistemáticos que todos los humanos desarrollamos y que influyen a la hora de percibir los hechos y de tomar decisiones en cualquier faceta de la vida. No es un ejemplo de equidad el Consejo General del Poder Judicial, donde sus vocales son elegidos por partidos políticos, de los cuales la mayoría son conservadores, además de nueve años sin renovarse lo que vulnera la propia Constitución. Y en lo social, llegado el caso de tener que recurrir a un juzgado, hay una afirmación popular que esconde una realidad, "mejor un mal acuerdo que un buen juicio".

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Ubicar industrias en el territorio

La desorganización del territorio aragonés ha ido en aumento por la cabezonería de los políticos de nuestra tierra en engordar Zaragoza y dejar de un lado prácticamente el resto de los municipios. Pero en vez de rectificar y comenzar con políticas para reorganizar nuestro territorio aragonés, siguen engordando Zaragoza con proyectos, sin que otras partes de Aragón se beneficien y la despoblación se está imponiendo en detrimento del empleo. Existen en Aragón zonas industriales con polígonos que hace unas décadas estaban llenos de empresas y ahora están vacíos, con todas sus infraestructuras para albergar otro tipo de producciones. Este es el ejemplo de Illueca y Brea de Aragón, que urgen una reindustrialización, como bien podría ser en otras zonas aragonesas. El presidente actual, señor Lambán, lleva tiempo realizando declaraciones en el sentido de que hay un alto número de empresas interesadas en venir a Aragón. Un buen trabajo sería estudiar sus ubicaciones en todo Aragón, no solo en el perímetro de Zaragoza. Otro ejemplo: hace más de una década, una empresa de Tarrasa, Castell Integre, S. L., pastelería industrial, se instaló en Illueca y sigue funcionando y creando empleo. Se necesita una reorganización del territorio, si no al final seremos Zaragón.

Francisco Tofe Andrés. BREA DE ARAGÓN (ZARAGOZA)

Aprovechar los fondos europeos

Los Fondos Europeos son instrumentos temporales por valor de unos 800.000 millones de euros, destinados a sostener la recuperación de Europa de la pandemia de coronavirus y a fomentar una Europa más ecológica, más digital y más resistente y saludable. Los fondos europeos de recuperación han fijado tres prioridades: digitalización, proceso de transformación de procesos analógicos y objetos físicos en digitales; transición ecológica, que nos lleva desde la actual situación ambiental insostenible a otra sostenible, y la reindustrialización, para que las industrias vuelvan a establecerse en un país o territorio que abandonaron o del que desaparecieron. Estos fondos funcionan de modo conjunto para pagar la cohesión económica, social y territorial. En una reciente entrevista realizada al expresidente Felipe González decía: nos pueden llegar fondos europeos, incluso podemos utilizarlos bien, pero el esfuerzo es de cada ciudadano. Recibimos más dinero porque hemos sido más afectados por la pandemia, pero ningún país sale adelante si no es por el impulso de los ciudadanos. Hay que estimular el trabajo bien hecho y el compromiso con el trabajo de todos, de lo contrario no aprovecharemos los fondos y no saldremos adelante. Es una oportunidad única para salir más fuertes de la pandemia, transformando nuestra economía, y crear oportunidades y trabajo en esa Europa en la que queremos vivir. Si esos fondos europeos se aprovechan bien, pueden tener un papel transformador.

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. Zaragoza

Una supermaestra

Quiero dejar unas palabras de admiración y agradecimiento hacia la maestra más meritoria que tuve, mi madre (por suerte, sigue siendo mi gran maestra al otro lado del pupitre). Maestra ‘de pueblo’, recorriendo los pueblos más recónditos de la geografía aragonesa. Donde la casa de la maestra no era el palacio episcopal precisamente y las condiciones climatológicas en invierno la diferenciaban de un iglú en el hecho de que al menos había electricidad para conectar una estufa. Además, cargando con el niño arriba y abajo y sin contar con los medios y la tecnología de hoy día. Hoy ese niño, en su día agotado por tanto cambio, está más que agradecido por haber pasado una infancia tan especial. Tesón, fuerza y sobre todo muchísimo amor por la enseñanza. Por la educación. Por formar los cimientos de cualquier sociedad. Pocas profesiones existen tan admirables a la vez que desprestigiadas y, sobre todo, necesarias. Hace unos años se le diagnosticó síndrome de Menière, una enfermedad tan terrible como desconocida: acúfenos, pérdida casi total de la audición, mareos, vértigos, caídas, entre muchos otros síntomas, y más de un 70% de incapacidad. Desde entonces le es imposible dar clase. Está claro que a esta supermaestra, que dedicaba su tiempo libre a gestionar la biblioteca por propia voluntad con actividades que fomentaran el amor por la lectura, no hay nada que pueda dolerle más. Maestra de vocación. Por desgracia, desde la Administración todavía se niegan a verlo así y pretenden que vuelva dos años al infierno que supondría un aula con niños para una persona con un síndrome de Menière tan avanzado. Les agradecería que dieran a esta maestra ejemplar la retirada digna que merece para poder disfrutar una jubilación lo más satisfactoria dentro de las posibilidades que Menière permite.

Jorge Guillén Rangil. ZARAGOZA

El sobreesfuerzo de las enfermeras

HERALDO ha publicado una encuesta con opiniones de 200 profesionales sanitarios de la Comunidad. Y muestran la dura realidad de cómo se sienten los sanitarios en general y las enfermeras en particular. Las enfermeras y enfermeros aragoneses están al límite de sus fuerzas. Es terrible constatar que una de cada diez enfermeras se plantea cambiar de profesión. La encuesta es una foto de lo que está padeciendo tanto la Enfermería como el resto de las profesionales. La pandemia está dejando secuelas psicológicas en nosotras. El 59% está muy agotada y la desmotivación, poca o mucha, afecta a casi el 70%. Otros datos preocupantes: La opinión sobre la gestión realizada por las autoridades sanitarias en la pandemia; un 40,3% la califica de ‘regular’ y un 28,7% de ‘mala’. Esta séptima ola ha generado una enorme presión asistencial en Atención Primaria y en hospitalaria. Un 70% de las personas encuestadas han manifestado que en la actualidad su carga de trabajo es ‘mucho mayor a la habitual’. En el apartado económico, la financiación para sustentar el sistema sanitario es definida como ‘insuficiente’ o ‘muy insuficiente’ por una amplia mayoría (casi el 83% cree que hacen falta más personal y medios). La parte positiva es que los encuestados valoran que la calidad de los servicios sanitarios de Aragón, el 41% manifiestan que ni ha empeorado ni ha mejorado, frente al 29% que indican que ha empeorado. Esto último es sin duda gracias al sobreesfuerzo de mis compañeras enfermeras, así como del resto de los profesionales que trabajan en la sanidad, tanto pública como privada, sacando el trabajo adelante en un escenario de gran dificultad. Esta ola pasará y espero que no se olviden estos datos; es en los tiempos de tranquilidad cuando hay que preparar el sistema sanitario y fortalecerlo para los desafíos que puede reservarnos el futuro.

Teresa Tolosana, presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza

